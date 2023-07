Kampagne in Bielefeld: HSBI-Student entwickelt Aufruf zur Entschleunigung

Paul Ring konzeptionierte im Rahmen seiner Bachelorarbeit an der Hochschule Bielefeld eine Entschleunigungskampagne mit gedruckten Plakaten, Instagram- und Web-Auftritt. Die Poster sind noch bis zum 11. Juli in Bielefeld plakatiert. Mit ihrem Urheber kann man auf der Werkschau des Fachbereichs Gestaltung vom 7. bis 9. Juli ins Gespräch kommen.

Bielefeld (hsbi). Paul Ring ruft zur Entschleunigung auf. Der Bielefelder Student findet, dass hohe Geschwindigkeit in unserer Welt zum obersten Bewertungskriterium geworden ist. „Wir leben auf der absoluten Aktivitätsspitze der Gegenwart. Da sich alles um uns herum so schnell verändert, reduziert sich die Gegenwart auf ein Minimum. Was heute neu ist, ist morgen schon alt. Somit stürzen wir durch unsere Lebensmöglichkeiten und Entscheidungen und kommen dabei selten zur Ruhe. Aber müssen wir denn alles immer schneller tun? Ist Zeit eine bloße Ressource? Wir leben ein extrem volles Leben, aber ist es ein erfülltes Leben?“

Texte und Textfragmente, die zum Innehalten aufrufen

Die Reaktion des jungen Gestalters und „Philosophen“ auf die allgemeine Schnelllebigkeit ist ein Kampagnenkonzept, das er, betreut von Prof. Dr. Anna Zika und Prof. Dirk Fütterer, am Fachbereich Gestaltung der Hochschule Bielefeld (HSBI) im Rahmen seiner Bachelorarbeit in der Studienrichtung Kommunikationsdesign erarbeitet hat. Die Plakate mit ihren Texten und Textfragmenten rufen zum Innehalten auf, stiften Verwirrung und stellen Rätsel – alles mit der Absicht die Betrachtenden zu motivieren, es mal mit Entschleunigung zu versuchen und sich eine Auszeit zu nehmen. Ring blieb jedoch nicht auf der konzeptionellen und gestalterischen Ebene stehen: Der Fachbereich ermöglichte ihm, die Plakate tatsächlich zu drucken, und das Kulturamt Bielefeld stellte die Flächen in der Stadt zur Verfügung. Und daher stoßen die Bürgerinnen und Bürger Bielefelds noch bis zum 11. Juli überall in der Stadt auf den „Aufruf zur Entschleunigung“ – so der Name der Kampagne.

Mit seinem „Aufruf“ möchte Paul Ring Menschen überzeugen, es mal mit Müßiggang und ohne dauernden Erledigungsdruck zu versuchen: „Mal nichts zu tun oder zumindest immer nur eine Sache zur gleichen Zeit zu erledigen – das kann sehr guttun.“ Multitasking findet Ring nicht erstrebenswert. Seine Überzeugung lautet: „Durch die Entschleunigung des Alltages kann man besser reflektieren, und wer reflektiert ist, trifft auch bessere Entscheidungen.“ Ring will das Thema präsenter machen. Er begreift die Unfähigkeit vieler Menschen, mitzuhalten in schnelllebigen Strukturen, nicht als ein subjektives Problem einer einzelnen Person, sondern als gesellschaftlichen Mangel. „Mein Aufruf soll erreichen, dass die Person, die sich eine Auszeit nimmt, nicht gleich als faul betitelt wird, sondern im Gegenteil, dass man sie bewundert, da sie es schafft, sich dem Leistungs- und Beschleunigungsdruck zu entziehen.“

Botschaft bildet Kontrast zu schnelllebigen Medien und Räumen

Wir müssen lernen, auch mal stehen bleiben zu können, findet Paul Ring: „Es muss nicht immer alles so schnell passieren, wie es eben geht, es darf auch mal langsam sein.“ Andernfalls würden uns vielleicht die schönsten Details und die wunderbarsten Momente entgehen. „Das Tolle am Medium Plakat ist, dass es bereits in dem schnellen urbanen Raum steht, den ich ansprechen möchte. Der Moment, der beim Betrachten des Plakats erzeugt wird, ist also bereits an sich eine Bremse im Alltag.“

Ring spricht vom Plakat als „leisen Schrei“, um Aufmerksamkeit für Entschleunigung zu erzeugen. Gleichzeitig nutzt er jedoch auch schnelllebige Kanäle, um seine Botschaft an den Mann (und die Frau) zu bringen: Es gibt die Website Keine-Zeit.com, und den Instagram-Kanal „@entschleunigung_jetzt“, wo Ring die Betrachtenden, die im immerwährenden Strudel der Posts und Reels zu versinken drohen, zur Reflexion aufruft. Diskutieren kann man mit dem Studenten darüber auch auf der Werkschau am Fachbereich Gestaltung der HSBI. Sie findet vom 7. bis 9. Juli in der Lampingstraße in 33615 Bielefeld statt.

