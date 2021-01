Kaffee-Spende in Corona-Krise: Harte Arbeit benötigt häufig viel Koffein

Gütersloh. Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben, die in diesen herausfordernden Zeiten besondere Freude verbreiten: Der Round Table 73 Gütersloh hat sich bei den Mitarbeitenden des Klinikum Gütersloh mit einer besonders schönen Aktion für ihren monatelangen und herausragenden Einsatz in der Corona-Pandemie bedankt: Am Dienstag spendierte der Verein den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kostenlos Kaffee, Cappuccino und selbstgemachte Waffeln.

„Steffis Kaffee Express“, sonst immer mit ihrem mobilen Ladenwagen auf den Wochenmärkten im Kreis Gütersloh unterwegs, machte in der Zeit von 10 bis 15 Uhr Station auf dem Außengelände des Klinikums und versorgte die Angestellten, natürlich Corona-konform mit dem entsprechenden Abstand und Schutzmaske, mit heißem Kaffee und duftenden Waffeln. Die Kosten der Aktion werden vom Verein Round Table 73 Gütersloh getragen, der weiß, dass das Personal Tag und Nacht hart arbeitet, um Leben im Klinikum zu retten.

„Im Namen aller Mitarbeitenden möchte ich mich für diese wunderbare Aktion und die dahinter stehende Idee bedanken, die zeigt, dass unsere Arbeit in diesen schwierigen Zeiten gesehen und gewürdigt wird. Herzlichen Dank an die Aktiven des Round Table 73, insbesondere Dr. André Vielstädte für die Organisation und natürlich auch an Stefanie Bakalorz von „Steffis Kaffee Express“ für ihren Einsatz. Unsere Mitarbeitenden haben dieses Angebot sehr gerne angenommen“, freut sich Andreas Tyzak, Kaufmännischer Direktor des Klinikum Gütersloh, über die Spendenaktion, die in Form von Naturalien sehr gut beim Personal angekommen ist. Foto: Klinikum Gütersloh.