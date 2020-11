„jott“: Neue Kinder- und Jugendsparte am Theater Paderborn

Paderborn. „jott“ – so heißt die neue Kinder- und Jugendsparte am Theater Paderborn. In ihrer ersten Spielzeit widmet sie sich dem Themenkomplex Klimawandel, Umweltschutz, Mensch und Natur. Im Januar startet das Programm, das neben einem festen Spielplan vielfältige theaterpädagogische Angebote umfasst.

Mit einer Sparte für Kinder und Jugendliche verfolgt das Theater Paderborn das Ziel, ein eigenes Theaterangebot für junge Menschen in Stadt und Kreis Paderborn zu schaffen. Kinder und Jugendliche sind nicht nur die Theaterzuschauer von morgen, sie haben auch Anspruch auf einen eigenen ästhetisch-künstlerischen Zugang zur Welt, der denselben hohen künstlerischen Maßstäben unterliegt wie das Theater für Erwachsene. „jott“ schafft nun erstmals die Möglichkeit, Kindern und Jugendlichen aller Altersstufen in Stadt und Kreis Paderborn die Welt des Theaters kontinuierlich zu eröffnen und die vielfältigen Möglichkeiten ästhetischer Bildung zu nutzen: Das Spiel mit verschiedenen Identitäten, Verständnis für andere Lebensentwürfe, Reflexion politischer und gesellschaftlicher Zusammenhänge – zu all dem wird das Junge Theater Paderborn der Schlüssel sein.

Unter der künstlerischen Leitung von Paulina Neukampf widmet sich die neue Sparte in ihrem ersten Programm den Themen Klimawandel, Umweltschutz, Mensch und Natur. Der Spielplan beinhaltet vier Premieren und richtet sich an verschiedene Altersgruppen.

Den Beginn macht am 8. Januar 2021 „Plant der Hasen“ von Tina Müller. Tina Müllers Kinderstück zum Klimawandel spielt verschiedene Szenarien und Lösungsansätze durch, ohne sich in Schreckensbildern und technischen Details zu verlieren. „Planet der Hasen“ bezieht die Lebenswelt des Publikums mit ein und fragt: Was ist schön? Was wollen wir erhalten? Und wie kriegen wir das zusammen hin?

Am 29. Januar ist die Premiere der Uraufführung „Finn Flosse räumt das Meer auf“. Das Stück für Kinder ab 3 Jahren greift ein hochaktuelles und brisantes Problem auf: Die Massen von Plastikmüll, die wir Menschen nicht mehr haben wollen, landen unbedacht im Meer und zerstören die Ökosphäre des Ozeans. „Finn Flosse“ steht auf der Shortlist der schönsten Bücher Deutschlands 2016 der Stiftung Buchkunst.

Sind die Wale erst einmal gestrandet, gibt es kein Zurück mehr. Dann können wir nur noch zuschauen, wie sie verenden. „Point of no Return“, wie die Klimaforscher*innen sagen. Das hat auch die 16-jährige Mel im Stück „Und morgen Streiken die Wale“ begriffen und beschließt zu handeln. Thomas Arzt Stück für Jugendliche ab 15 Jahren hinterfragt in einem logbuchartigen Bericht über eine Nacht auf dem Meer, was persönliches Engagement und politischer Aktivismus für den einzelnen Menschen bedeuten kann. Die Inszenierung hat am 12. März 2021 Premiere.

Mit „Zukunft Müll“ bietet „jott“ ein Live-Hörspiel für alle ab 13 Jahren, das am 7. Mai 2021 Premiere hat – ein Stück für die Fridays-for-Future-Generation. Autorin und Regisseurin Alisa Tretau schlägt in einem ungewöhnlichen Format eine lebbare Welt nach dem Klimawandel vor und beschäftigt sich mit der Frage rund um Klimagerechtigkeit und Müllverwertung.

Alle „jott“-Inszenierung werden als mobile Produktionen angeboten, mit denen das Theater (mit einem E-Fahrzeug) zu den Bildungseinrichtungen und karitativen Einrichtungen fährt und ein thematisch wichtiges Angebot machen kann – vor Ort, ganz auf die Bedürfnisse der jeweiligen Schule oder Kita zugeschnitten.

Neben einem festen Spielplan bietet „jott“ aber auch ein breites theaterpädagogisches Programm mit Vermittlungsformaten rund um die Inszenierungen und Projektclubs zum Aktivwerden an. Dabei wird ein Großteil des Angebots vor allem digital, auf Plattformen wie zum Beispiel Padlet, Wakelet, Prezi, Zoom, stattfinden.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.theater-paderborn.de/jott.