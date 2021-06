Paderborn. Am Dienstag, 29. Juni 2021 lädt die vhs Paderborn um 19.30 Uhr im Rahmen der digitalen Veranstaltungsreihe vhs.wissen-live zu einer weiteren kostenlosen Online-Veranstaltung ein. Unter der Fragestellung „Jetzt oder nie: Kann die Klimabewegung das Klima noch retten?“ setzen sich die beiden Journalistinnen des jungen Magazins der Süddeutschen Zeitung Charlotte Haunhorst und Nadja Schlüter mit den Perspektiven der Klimabewegung auseinander.

Aus „Fridays for Future“ (FfF) ist binnen weniger Monate eine weltweite Bewegung von jungen Leuten geworden, die weitreichende Maßnahmen gegen die drohende und teils schon vorhandene Klimakatastrophe fordert und durchsetzen will. Das Ziel: Die Erderwärmung auf unter zwei Grad zu begrenzen. Millionen Schülerinnen und Schüler haben gestreikt, haben demonstriert, dann kam die Pandemie. Die aber nichts daran ändert, dass der CO2-Ausstoß radikal gesenkt werden muss, sollen nicht noch mehr Tier- und Pflanzenarten verschwinden und nicht wenige Teil der Welt unbewohnbar werden. Was tun? Künftig wieder streiken statt in die Schule zu gehen, wenn die Pandemie halbwegs vorüber ist? Oder zu härteren Maßnahmen greifen; Straßenkreuzungen besetzen wie die radikaleren Klimaschützer von „Extinction Rebellion“? Oder frustriert aufgeben, weil Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zu langsam reagieren?

Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Süddeutschen Zeitung statt.

