Jetzt für Hebammenstudium bewerben

Bielefeld. Im Wintersemester 2022/2023 beginnt der zweite Jahrgang des praxisintegrierten Bachelorstudiengangs Angewandte Hebammenwissenschaft an der Fachhochschule (FH) Bielefeld. Der Studiengang wird in Kooperation mit den Praxiszentren für angewandte Hebammenwissenschaft in Minden und Paderborn durchgeführt. Noch bis zum 28. Februar können sich Studieninteressierte jetzt bei den Praxiszentren um einen Vertrag bewerben. Die Zusage eines Praxiszentrums ist Voraussetzung für die anschließende Bewerbung um einen Studienplatz an der FH Bielefeld.

