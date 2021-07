Jetzt doch noch – Sachen packen und ab zum Edersee!

Paderborn. In Rahmen der Ferienspiele 2021 bietet das Jugendkulturzentrum MultiCult vom 7. bis 9. August eine spontane Ferienreise zum Ferienzentrum „Albert Schweitzer“ am Edersee an. Es wartet ein abwechslungsreiches Programm – unter anderem mit einer Kanutour und einer Alpakawanderung – auf interessierte Jugendliche zwischen 12 bis 15 Jahren.

Im Herzen des Naturparks Kellerwald-Edersee liegt der wunderschöne Campingplatz mit zahlreichen Freizeitmöglichkeiten (beispielsweise Beachvolleyball, Fußball etc.). Die Übernachtung erfolgt in einem Gruppenhaus. Begleitet wird die Freizeitfahrt durch zwei Sozialarbeitende des MultiCults der Stadt Paderborn.

Anmelden können sich insgesamt 10 Jugendliche. Die Kosten für die Fahrt beträgt 70 Euro.

Anmelden können sich alle Interessierten ab sofort bis zum 30. Juli online unter ferienspiele.paderborn.de

Alle weiteren Informationen zum Programm gibt es im MultiCult

(Telefon: 05251/280950, Mail.: multicultpaderbornde).

Die Organisatoren freuen sich auf ein tolles Wochenende am Edersee!