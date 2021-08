Jetzt anmelden fÃ¼r Auftaktkonferenz zum Landesprogramm â€žKommunales Integrationsmanagement NRWâ€œ in MarienmÃ¼nster

Kreis Höxter. Damit Integration gelingen kann, müssen viele Menschen gemeinsam an einem Strang ziehen. Um diese Zusammenarbeit zu verbessern, hat das Land Nordrhein-Westfalen das Förderprogramm „Kommunales Integrationsmanagement NRW“ auf den Weg gebracht, das auch im Kreis Höxter mit Leben gefüllt werden soll.

Wie genau das geschehen kann, wird am 31. August auf einer Konferenz in den Räumlichkeiten der Kulturstiftung Marienmünster diskutiert, zu der das Kommunale Integrationszentrum des Kreises Höxter einlädt. Dabei wird auch der diesjährige Integrationspreis verliehen. „Chancen nutzen – Vielfalt stärken“, so lautet das Motto der Auftaktkonferenz zum Förderprogramm „Kommunales Integrationsmanagement NRW“, mit dem die Integrationsarbeit im ländlichen Raum gestärkt werden soll.