Jahresbericht der Freiwilligen Feuerwehr Vlotho 2020

Vlotho. Am vergangenen Montag, wurde der Jahresbericht 2020 von der Wehrführung der Freiwilligen Feuerwehr Vlotho vorgestellt. Ob Brände, Unwetterereignisse, Unfälle oder Pandemien – das Einsatzspektrum ist vielfältig. Anders als gewohnt fand die Präsentation nicht im geselligen Beieinander mit Kameradinnen und Kameraden, sondern pandemiebedingt im Sitzungssaal des Rathauses statt:

Trotz Corona sind die Einsatzzahlen 2020 gestiegen. Die vier Löschgruppen Bonneberg, Exter, Steinbründorf und Uffeln, der Löschzug Vlotho sowie die Tagesalarmbereitschaft wurden zu insgesamt 241 Einsätzen alarmiert (im Vergleich: 2019 = 208 Einsätze).

2020 war ein besonderes Jahr, auch für die Freiwillige Feuerwehr, weiß Torsten Sievering, Stadtbrandinspektor und Leiter der Feuerwehr Vlotho: „Kein Jahr zuvor hat uns so zurückgeworfen, vorangebracht, gespalten und zusammengeschweißt.“

Besonders die so wichtige Kameradschaft der rund 230 Mitglieder der Feuerwehr habe durch das Virus sehr gelitten. So habe Corona viele Aktivitäten auf Eis gelegt, die der Wehr so viel bedeuten, um die Gemeinschaft zu fördern. Die Ehrenabteilung der Feuerwehr konnte sich beispielsweise gar nicht und die Jugendfeuerwehr nur zu einigen wenigen Dienstabenden treffen. Auch die Ausbildung war im letzten Jahr nur sehr eingeschränkt möglich. Dabei ist die Kameradschaftspflege neben einer guten Aus- und Fortbildung und verlässlicher Technik eine der Säulen, auf denen eine Feuerwehr steht.

Das Jahr 2021 wolle man aber in jedem Fall gemeinsam mit einer riesengroßen Portion Zuversicht angehen: „Auch wenn aktuell noch nicht absehbar ist, wann die Feuerwehren im ganzen Land zum Normalbetrieb zurückkehren können, so sollten wir uns doch auf die uns fehlenden Dienstabende, Treffen mit anderen Einheiten und auch die ausstehenden Feste freuen“, erklärt Torsten Sievering.

Trotz aller Schwierigkeiten habe sich die Feuerwehr Vlotho auch im Krisenjahr 2020 weiterentwickelt: Schnell musste das für die nächsten beiden Jahre geplante Hygienekonzept für kontaminierte Brandschutzkleidung an die Pandemie angepasst werden. Neben der Vorbereitung auf eine drastische Zunahme von Vegetations-bränden, soll die Mitgliedergewinnung zukünftig eine besonders wichtige Rolle spielen.

Bürgermeister Rocco Wilken lobte im Namen von Rat und Verwaltung die hervorragende Arbeit der Wehr: „Der vorliegende Jahresbericht zeigt das breite Einsatzspektrum der Feuerwehr Vlotho und beweist einmal mehr, was die Kameradinnen und Kameraden täglich leisten – auch in Zeiten von Corona.“

Alle, die an der Arbeit der Feuerwehr interessiert sind, finden den aktuellen Jahresbericht als Download sowie weitere Informationen rund um die Freiwillige Feuerwehr unter: http://www.feuerwehr-vlotho.de Auf dem beigefügten Foto sind jeweils von links nach rechts zu sehen: Vordere Reihe: Bürgermeister Rocco Wilken, Leiter der Feuerwehr Torsten Sievering. Mittlere Halbkreis: Fachdienstleiterin Ordnung Martina Lübkemann, Kreisbrand-meister Bernd Kröger,stellvertretender Leiter der Feuerwehr Thomas Twelsiek, Löschgruppenführer Steinbründorf Thorsten Schmiedekamp, Mitarbeiterin des Ordnungsamtes Kimberley Wetter. Hinterer Halbkreis: Löschgruppenführer Exter Ralf Meise, stellvertretender Leiter der Feuerwehr Sven Detering, Jugendfeuerwehrwart Philipp Korte, Löschzugführer Vlotho Dirk Rethmeier, stellvertretender Löschgruppenführer Bonneberg Pascal Besler, Löschgruppenführer Uffeln Michael Sellmann.