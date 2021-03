Interessenbekundungsverfahren für Aufbau von Schnelltestzentren

Bielefeld. Anfang dieser Woche haben schon einige Teststellen, an denen sich Bürgerinnen und Bürger kostenlos per Schnelltest auf Corona testen lassen können, ihre Pforten geöffnet. „Wir brauchen leistungsfähige Anbieter bei den Menschen vor Ort. Ich wünsche mir viele und über das gesamte Stadtgebiet verteilte Angebote. Bitte bewerben Sie sich“, so Sozialdezernent Ingo Nürnberger.

Um ein weitgehend flächendeckendes Netz zu erhalten, müssen noch weitere Anbieter hinzukommen. Wer Interesse daran hat, eine Teststation aufzubauen, muss jedoch infektions- und arbeitsschutzrechtliche sowie medizinprodukterechtliche Vorgaben beachten. Das regelt die Teststrukturverordnung des Landes. Die Räume, in denen getestet werden soll, müssen zum Beispiel bestimmte Anforderungen erfüllen, das Personal entsprechend geschult sein und die Tests nach einem festgelegten Prozedere erfolgen. „Es gibt Mindestanforderungen, die aber angemessen und durchaus auch erfüllbar sind“, so Ingo Nürnberger.