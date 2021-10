Innovativer Weg: Kreise Höxter und Holzminden unterzeichnen KooperationsvertragÂ

Wohnortnahe Beschulung

Ziel war und ist es, für die jungen Menschen und die Betriebe in der gemeinsamen Wirtschafts- und Bildungsregion in vielfältigen Ausbildungsberufen eine wohnortnahe Beschulung sicherzustellen. „Vor drei Jahren haben wir mit der länderübergreifenden Kooperation Neuland betreten. Die guten Erfahrungen haben gezeigt, dass die Zusammenarbeit von Berufskollegs ein Modell für den ländlichen Raum sein kann, um die wohnortnahe berufliche Ausbildung nachhaltig zu sichern“, sagte Kreisdirektor Klaus Schumacher.

Der Landrat des Landkreises Holzminden, Michael Schünemann, bezeichnete die Fortführung der Kooperation als zukunftsweisend. Es gehe für beide vom demografischen Wandel stark betroffenen Kreise darum, Fachkräften in der Region beste Ausbildungsmöglichkeiten anzubieten. „Deshalb freue ich mich sehr, dass wir diesen sinnvollen Ansatz auch in Zukunft gemeinsam weiterverfolgen werden,“ so Schünemann. Der Holzmindener Landrat und der Höxteraner Kreisdirektor dankten ausdrücklich den beiden Schulleitern, ohne deren Engagement die Vereinbarung bloße Makulatur bliebe.

Die Schulleiter der beiden Berufskollegs in Trägerschaft der Nachbarkreise freuen sich über die Fortsetzung der Kooperation und die Unterstützung auf allen Ebenen. Der Leiter des Berufskollegs Kreis Höxter, Michael Urhahne, betonte: „Durch die gute Zusammenarbeit und den intensiven Austausch aller Beteiligten können wir weiterhin die Vielfalt des Bildungsangebots in der dualen Ausbildung für die Region sichern und somit weiterhin eine wohnort- und betriebsnahe Beschulung der Auszubildenden vorhalten.“ Die Kooperation ermögliche es darüber hinaus, gemeinsam Projekte umzusetzen, insbesondere im Bereich der Digitalisierung in der beruflichen Bildung.

Auch der Leiter der Georg-von-Langen-Schule, Berufsbildende Schulen Holzminden, Andreas Hölzchen, bekräftigte die enorme Bedeutung der wohnortnahen Beschulung für die gesamte Region. „Nur wenn es uns weiterhin gelingt, für die hier vertretenen Branchen Ausbildungsmöglichkeiten anzubieten, können wir die berufliche Vielfalt erhalten, die für die wirtschaftliche Entwicklung der Region notwendig ist.“ Es sei gleichermaßen wichtig, die Berufswünsche junger Menschen durch Ausbildungsangebote zu erfüllen und den Fachkräftebedarf der heimischen Betriebe zu sichern.