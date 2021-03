Initiative #sportVEREINtlippe landet Volltreffer

Kreis Lippe. Der erste Baustein des Förderprogramms #sportVEREINtlippe war ein großer Erfolg: über 60 Vereinsanträge sind bereits in der ersten Förderphase beim Kreissportbund Lippe eingegangen. Mit einem Fördervolumen von rund 17.500 Euro konnten 35 Clubs gefördert und viele gute Maßnahmen umgesetzt werden.

Das Ziel, Sportvereine dabei zu unterstützen, innovative Angebote zu entwickeln und für die Mitglieder trotz Lockdown sichtbar zu werden, konnte so erreicht werden. Die Vereine haben kreative und zukunftsweisende Angebote geschaffen, um das Vereinsleben und somit einen wichtigen Aspekt des gesellschaftlichen Lebens aufrecht zu erhalten.

Landrat Dr. Axel Lehmann betont: „Es sind hervorragende Ideen bei den Sportvereinen entstanden, wie zum Beispiel Vereinswettbewerbe, die digitale Mittagspause, Bilder- und Bewegungsrallys und einiges mehr. Die enorme Resonanz zeigt uns, dass der Sport in Lippe auch in schwierigen Zeiten gut aufgestellt ist und sich für die Menschen in Lippe starkmacht.“

Das hohe Interesse der Vereine hat den Kreis und den Kreissportbund Lippe darin bestätigt, das geplante Fördervolumen der Initiative von 27.000 Euro um weitere 10.000 Euro zu erhöhen. Die Gelder werden aus dem Budget der Sportförderung des Kreises und aus Eigenmitteln des Kreissportbundes bereitgestellt.

Der zweite und dritte Baustein des Förderprogramms zum Wiedereinstieg und zur Mitgliedergewinnung werden in Anlehnung an den Stufenplan des Bundes zum Beginn der vierten Stufe gestartet. Der KSB Lippe e.V. wird rechtzeitig über den Start der weiteren Bausteine informieren und entsprechende Antragsformulare bereitstellen. Informationen unter info@ksb-lippe.de.