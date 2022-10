IHK verÃ¶ffentlicht Bildungsreport 2022 fÃ¼r Ostwestfalen

Berufliche Bildung erfährt Aufwärtstrend nach Corona-Tief

Bielefeld. „Die Berufliche Bildung hat sich in der Pandemie als wichtiger Stabilitätsanker erwiesen“, betont Jörn Wahl-Schwentker, Präsident der Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld (IHK), im Vorwort zum jetzt veröffentlichten Bildungsreport Ostwestfalen 2022. Das erst zum zweiten Mal aufgelegte Werk der IHK liefert einen Überblick über deren Aktivitäten im Bereich der Beruflichen Bildung, zeigt Entwicklungen auf dem Ausbildungsmarkt auf und weist vor allem auf das Potenzial hin, das hinter der Aus- und Weiterbildung in Ostwestfalen steckt, einem Kernthema der Kammerarbeit.

Die Berufliche Bildung mit der Dualen Ausbildung und den Weiterbildungsmöglichkeiten stelle das Fundament unseres Fachkräftesicherungssystems dar, erläutert der IHK-Präsident weiter. „Auch im Jahr 2021 hat sich unsere IHK mit zahlreichen Initiativen – vielfach auch in Kooperationen mit anderen – aktiv eingebracht, um das Niveau der Ausbildung in Ostwestfalen zu sichern.“ Deshalb sei die Freude Ende 2021 umso größer gewesen, dass die Zahl der neu eingetragenen Ausbildungsverträge nach Corona erstmals wieder gestiegen sei. Die IHK verzeichnete bei den Neueinträgen der Ausbildungsverhältnisse in Industrie-, Handel- und Dienstleistungsberufen 2021 im Vorjahresvergleich ein Plus von fast einem Prozent. Die insgesamt 6.806 Neueintragungen seien eine erfreuliche Zahl, ihr Erreichen für die Unternehmen aber auch eine Herkulesaufgabe gewesen.

Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels erfahre die Berufliche Bildung einen sehr hohen Stellenwert, so Wahl-Schwentker. Der IHK-Bildungsreport stelle deshalb auch die Aktionen vor, mit denen die IHK das Potenzial der Aus- und Weiterbildung für die Zukunft weiterentwickeln wolle.

Trotz des positiven Trends der neu eingetragenen Ausbildungsverträge sei die Anzahl der offenen Ausbildungsstellen in Ostwestfalen im Jahr 2021 erstmals größer als die Anzahl der Bewerberinnen und Bewerber gewesen, wird in dem Werk konstatiert. In diesem Zusammenhang verweist IHK-Hauptgeschäftsführerin Petra Pigerl-Radtke auf das Internet-Berufsorientierungsportal www.ausbildungschance-owl.de. Die Plattform wurde im vergangenen Jahr als digitale Ergänzung zum Azubi-Speed-Dating eingeführt. „Wir haben die Berufsorientierungsplattform ‘Ausbildungschance OWL‘ gemeinsam mit der IHK Lippe und der Handwerkskammer OWL seitdem noch weiter ausgebaut. Auch hier können offene Ausbildungsstellen für Ausbildungsplatzsuchende gefunden werden“, so Pigerl-Radtke.

Der IHK-Bildungsreport Ostwestfalen 2022 ist im Internet unter www.ostwestfalen.ihk.de/ausbildung abrufbar und auch als Download verfügbar.