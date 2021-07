IHK-Präsident würdigt auf Ausbildungstour das Engagement von Schüco

Bielefeld. Im Rahmen der aktuellen Ausbildungstour der Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld (IHK) machte am 15. Juli 2021 IHK-Präsident Wolf D. Meier-Scheuven bei der Schüco International KG in Bielefeld Station. Gemeinsam mit IHK-Hauptgeschäftsführerin Petra Pigerl-Radtke diskutierte Meier-Scheuven mit Andreas Engelhardt, persönlich haftender Gesellschafter der Schüco International KG, Melanie Pöschel, Leiterin HR Talentmanagement, und Katja Schnell, Leiterin Ausbildung, über deren Erfahrungen als Ausbildungsbetrieb und würdigte ihr Engagement für die duale Ausbildung. „Während dieser Tour heben wir die Ausbildungsleistungen ostwestfälischer Unternehmen hervor und diskutieren über die Herausforderungen, vor denen die Unternehmen im Bereich der beruflichen Bildung stehen“, betonte der IHK-Präsident.

„Es ist sehr erfreulich, dass sich die Ausbildungszahlen im ersten Halbjahr dieses Jahres ins Plus gedreht und im Vergleich zum Vorjahreszeitraum wieder angezogen haben: 4.561 Ausbildungsverträge hat die IHK in Ostwestfalen von Januar bis Ende Juni 2021 eingetragen, 6,6 Prozent mehr als im Vorjahr mit 4.278 Verträgen“, erläuterte der IHK-Präsident. In der Stadt Bielefeld stelle sich die Situation Ende Juni bei den Eintragungszahlen mit einem Plus von 8,1 Prozent sogar noch besser dar als in ganz Ostwestfalen. Die Ausbildungsbereitschaft in den ostwestfälischen Betrieben sei angesichts der Corona-Pandemie nach wie vor erfreulicherweise hoch. „Auch jetzt stehen noch zahlreiche Ausbildungsstellen zur Auswahl, so dass es sich lohnt, aktiv den ersten Schritt auf der Karriereleiter zu gehen und eine Ausbildung zu starten“, ergänzte die IHK-Hauptgeschäftsführerin.

Jungen Menschen eine berufliche Zukunftsperspektive bieten zu können – somit auch die Ausbildung eigener Nachwuchskräfte – liege seinem Unternehmen besonders am Herzen, betonte Andreas Engelhardt beim Besuch der IHK-Delegation: „Die duale Berufsausbildung ist bei Schüco seit Jahrzehnten ein Erfolgsmodell. Im vergangenen Jahr mussten wir aufgrund von Corona aber viele Dinge anders machen – und das ist uns ausgezeichnet gelungen. Der Austausch mit Ausbilder:innen per Videocall, Wissensvermittlung auf digitalem Weg, Berufs-orientierung im Digitalen Schülerpraktikum, all das hat bei Schüco toll funktioniert. Es zeigt, dass wir engagierte und kompetente Ausbilder:innen und Azubis haben, die diese Herausforderung gemeinsam sehr gut angenommen und gemeistert haben. Daher werden wir auch jetzt das Rad nicht komplett zurückdrehen, sondern genau schauen, welche Learnings aus der Coronazeit wir auch im Bereich Ausbildung beibehalten möchten.“

Gegenwärtig sind 101 junge Frauen und Männer bei der Schüco International KG an den Standorten in Deutschland in 14 unterschiedlichen Berufen in der Ausbildung, allein in Bielefeld sind es 55 (in elf Ausbildungsberufen, von Berufskraftfahrer/in über Fachlagerist/in, Konstruktionsmechaniker/in, Kaufmann/frau für Groß- und Außenhandelsmanagement bis hin zu Technische/r Systemplaner/in).

Die Schüco Gruppe mit Hauptsitz in Bielefeld entwickelt und vertreibt nach Angaben Engelhardts Systemlösungen für Fenster, Türen und Fassaden. Mit weltweit 5.650 Mitarbeitenden arbeitet das Unternehmen daran, heute und in Zukunft Technologie- und Serviceführer der Branche zu sein. Neben innovativen Produkten für Wohn- und Arbeitsgebäude bietet der Gebäudehüllenspezialist Beratung und digitale Lösungen für alle Phasen eines Bauprojektes – von der initialen Idee über die Planung und Fertigung bis hin zur Montage. 12.000 Architekturbüros, Handwerksbetriebe und Bauschaffende, die den Bau eines Gebäudes in Auftrag geben, arbeiten weltweit mit Schüco zusammen. 1951 gegründet, ist das Unternehmen heute in mehr als 80 Ländern aktiv und hat in 2020 einen Jahresumsatz von 1,695 Milliarden Euro erwirtschaftet.