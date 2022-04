IHK-Aktion „Heimat shoppen“ für starke Haller Innenstadt

Halle/Westfalen. „Die City in Halle ist mit ihren Einzelhändlern, Gastronomen und Dienstleistern das Herz und die Seele der Stadt und muss gestärkt werden. Und das am besten im Schulterschluss zwischen Politik, Verwaltung und Wirtschaft“, nannte Dr. Christoph von der Heiden, Geschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld (IHK), den wesentlichsten Grund der IHK-Aktion „Heimat shoppen“.

Ziel sei, Kunden und Besucher der Innenstadt auf die Bedeutung und die Rolle des stationären Handels, der Gastronomie und der Innenstadt-Dienstleister aufmerksam zu machen. Hierzu hat die IHK-Organisation die Aktion „Heimat shoppen“ ins Leben gerufen.

Zum „Heimat shoppen“-Startschuss in Halle fand am 31. März 2022 beim Stadtrundgang durch die Innenstadt mit Stippvisiten in den Einzelhandelsgeschäften Pusteblume, Schweppe und dem Unverpackt-Laden ein gemeinsamer Fototermin mit Bürgermeister Thomas Tappe sowie Dieter Büsselberg und Susanne Kock, 1. und 2. Vorsitzende von der Haller Interessen- und Werbegemeinschaft, und Frank Hofen vom Innenstadtmanagement Halle statt. Sie alle schilderten dabei ihre Eindrücke von der Aktion, die als sehr positiv wahrgenommen wird.

Die Corona-Pandemie setzte laut IHK in den vergangenen zwei Jahren dem stationären Handel und der Gastronomie in den Innenstädten stark zu. Neben der reinen Versorgungsfunktion der Bevölkerung mit Gütern und Dienstleistungen trügen die Unternehmen auch mit ihrem vielseitigen gesellschaftlichen Engagement zu lebenswerten Städten und Kommunen bei. Hierzu zählten unter anderem die finanzielle Unterstützung bei Veranstaltungen und Festen oder das Sponsoring von Vereinen und Initiativen.

„Die Unternehmen schaffen zudem Arbeits- und Ausbildungsplätze und leisten ihren Beitrag für eine lebenswerte City. Dazu gehört auch die Gewerbesteuer der Wirtschaftsbetriebe in der Innenstadt“, erläuterte von der Heiden.

Klar sei, dass Mittelzentren wie die Stadt Halle für die gewerbliche Wirtschaft, den Handel, aber auch das Gastgewerbe und die Dienstleister als Ort des Austauschs und des öffentlichen Lebens gestärkt werden müssten. Die Aktion sei speziell für den stationären Handel.

Die IHK stellt den teilnehmenden Händlern, Gastronomen und Dienstleistern dafür kostenlose Werbemittel in Form eines Starterpakets zur Verfügung. Dazu gehören Plakate, Aufkleber und Fruchtgummis.

Wer sich als Gewerbetreibender in Halle noch an der „Heimat shoppen“–Aktion beteiligen möchte, kann sich an die IHK unter der Telefonnummer 0521 554-197, Marco Rieso, und per E-Mail unter m.rieso(at)ostwestfalen.ihk.de wenden.