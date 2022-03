Bielefeld (bi) Jeden 2. Sonntag im Monat lädt das Museum Huelsmann Kinder von fünf bis acht Jahren ein, neue spannende Objekte aus der Sammlung kennenzulernen. Im Anschluss werden eigene Kunstwerke geschaffen. Der nächste Termin ist am Sonntag, 13. März, um 15 Uhr. Anmeldung telefonisch unter 0521/ 51-3766, oder per Mail an museumhuelsmann@bielefeld.de. Eintritt sechs Euro.

www.museumhuelsmann.de/