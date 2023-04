Hofwassermühle am Osterbach öffnet

Bad Oeynhausen. Am Sonntag, 23. April öffnet die Hofwassermühle am Osterbach im Siekertal wieder von 14-17 Uhr Ihre Türen. Die zum Museumshof der Stadt Bad Oeynhausen gehörige Mühle wird von der ehrenamtlich tätigen Mühlengruppe betrieben. An diesem Nachmittag kann man die Mühle besichtigen und sich das Schroten von Getreide von den Müllern erklären lassen. Bei dezenter Akkordeonmusik bieten die Müller Kaffee und selbstgebackenen Kuchen an.

Die 1772 auf dem Bartlingshof Nr. 1 in Enger-Herringhausen errichtete Mühle wurde 1977 nach Bad Oeynhausen transloziert und Anfang der 1980er Jahre für den Museumshof am Osterbach wieder aufgebaut. 1985 fand schließlich die Eröffnung statt. Eine zum Hof gehörige Mühle war wesentliche Voraussetzung dafür, dass ein Hof autonom wirtschaften konnte.

museum@badoeynhausen.de

www.badoeynhausen.de