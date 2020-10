High Five: Dr. Becker Brunnen-Klinik erneut von FOCUS ausgezeichnet

Horn-Bad Meinberg. Seit 2016 weist FOCUS Gesundheit jährlich die besten Rehakliniken des Landes auf der renommierten FOCUS Klinikliste aus. Die Dr. Becker Brunnen-Klinik in Horn-Bad Meinberg, die auf psychosomatische Rehabilitation spezialisiert ist, hat es seitdem jedes Jahr auf die Liste geschafft. Auch 2021 darf sie sich wieder „Top Rehaklinik Psyche“ nennen.

Orientierungshilfe für angehende Patienten/innen

„Wir freuen uns sehr über diese Titelverteidigung“, schmunzelt Verwaltungsdirektorin Stephanie Witzke. „Dass wir mittlerweile zum fünften Mal in Folge auf der FOCUS Klinikliste stehen, ist eine großartige Bestätigung unserer Arbeit.“ Die FOCUS-Auszeichnung biete aufgrund ihrer Popularität eine wichtige Orientierungshilfe für Menschen auf der Suche nach der für sie besten Rehaklinik. „Besonders in diesen unsicheren Zeiten vermittelt eine solche Auszeichnung Sicherheit und Bestätigung“, ist Witzke überzeugt.

Die Verwaltungsdirektorin nimmt die erneute Auszeichnung zum Anlass, sich bei ihren Mitarbeitenden zu bedanken. „Alle Teams, von der Patientenaufnahme bis zur Sporttherapie, Pflege und den Ärztinnen und Ärzten, arbeiten jeden Tag unermüdlich daran, unsere Patienten auf ihrem Weg zurück in den Alltag zu unterstützen. Es freut mich sehr, dass dieser Einsatz gesehen wird“, sagt sie.

FOCUS Klinikliste

Die Klinikliste gilt als größte unabhängige Untersuchung deutscher Kliniken. Für das Ranking vergleicht FOCUS Gesundheit mehr als 1.000 Rehakliniken im ganzen Land. Bewertet werden dabei verschiedene Aspekte der Einrichtungen, z. B. der medizinisch-hygienische Standard, die Kompetenz der Mitarbeiter/innen und die Patientenzufriedenheit. Zu ihren Erfahrungen mit der Rehaklinik werden sowohl Patienten/innen als auch überweisende Ärztinnen und Ärzte sowie Sozialdienstmitarbeiter/innen befragt.

Dr. Becker Brunnen-Klinik

Die Dr. Becker Brunnen-Klinik ist auf psychotherapeutische und psychosomatische Rehabilitation. Über 1.950 Patienten/innen werden jährlich in der nordrhein-westfälischen Klinik auf höchstem medizinischem Niveau versorgt. Behandlungsschwerpunkte sind insbesondere Depressionen, Angsterkrankungen, psychosomatische Beschwerden und Krankheitsbewältigung bei körperlichen Erkrankungen wie z.B. Tinnitus sowie die Behandlung älterer Menschen (Gerontopsychosomatik). Die Brunnen-Klinik in Horn-Bad Meinberg beschäftigt rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Dr. Becker Brunnen Klinik bietet Rehabilitationsleistungen für Patienten/innen aller Kassen und Rentenversicherer sowie für Privatpatienten/innen, Beihilfeempfänger/innen und Selbstzahler/innen an. Weitere Informationen zur Dr. Becker Brunnen-Klinik finden Sie auf der Website www.dbkg.de/brunnen-klinik.