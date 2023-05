Hexerei und Schabernack: Märchenspaziergang für Kinder

Bad Oeynhausen. Willkommen in der Märchenwelt! Mutige Ritter und schlaue Prinzessinnen erleben hier spannende Abenteuer, Kobolde spielen bösen Hexen einen Streich und Drachen horten Unmengen an Gold. Märchenerzählerin Kerstin Tümmel nimmt Kinder und ihre Eltern mit in diese wundersame Welt – beim Märchenspaziergang in den verwunschensten Ecken des Bad Oeynhausener Kurparks.

Treffpunkt: Märchenmuseum, Am Kurpark 3, Donnerstag, 25. Mai um 16 Uhr. Kosten: Erwachsene 7,50 €/ Kinder 5 €.

Bei schlechtem Wetter im Museum.

museum@badoeynhausen.de

http://www.badoeynhausen.de