Herbstmarkt macht Lust auf „Goldene Jahreszeit“

Hamm. Herbstzeit ist nicht nur Erntezeit, der Garten muss winterfest gemacht werden und nebenbei freuen wir uns auf die passende Herbstdekoration und gemütliche Abende. Beim farbenfrohen Herbstmarkt „Land und Leute“ treffen sich von Freitag, 2. Oktober bis Sonntag, 4. Oktober 2020 zahlreiche Aussteller, um kreative Inspirationen und hilfreiche Tipps rund um Haus und Garten zu geben.

Von kunstvollen Dekorationen bis hin zu leckeren Erzeugnissen frisch vom Feld: Der Herbstmarkt im Maxipark überzeugt nicht nur durch sein vielfältiges Sortiment, sondern auch durch zahlreiche Highlights zum Gucken und Staunen. Der erfahrene Flechtmeister Kock lässt sich an allen Marktagen über die Schulter schauen und verhilft alten Stühlen zu neuem Glanz. Neuen Glanz, bzw. neue Schärfe erhalten Messer und Scheren aller Art, wenn der Messerschleifer seine Erfahrungen an der Schleifscheibe vorführt. Selbstverständlich landen aber auch Kürbis, Kohl und Kartoffel auf den Verkaufsständen des Herbstmarktes. Da leuchten prächtige Herbststauden und bunte Kürbisse um die Wette und der Duft von leckeren Landerzeugnissen schwebt in der Luft.

Beim Herbstmarkt muss jeder Besucher neben den allgemein bekannten Hygieneregeln (Abstand halten, Handdesinfektion, Niesetikette) nicht nur in den Gebäuden, sondern auch auf dem Markt eine Mund- und Nasenbedeckung tragen. In extra ausgewiesenen Bereichen darf diese zum Essen und Trinken abgenommen werden. Um die Anzahl der Besucher, die sich gleichzeitig im Park aufhalten, besser zu kontrollieren stehen NUR Online Tickets zur Verfügung. Es wird keine Tickets an der Tageskasse geben! Die Inhaber einer Maxipark-Jahreskarte buchen sich vorab ein kostenloses Online-Ticket.

Der Herbstmarkt findet von Freitag, 2. Oktober bis Sonntag, 4. Oktober statt. Erwachsene zahlen 6,66 € und Kinder 3,56 € inklusive Systemgebühr. Eltern und deren Kinder, bzw. Großeltern und deren Enkel zahlen 15,79 € inklusive Systemgebühr. Von 10.00Uhr bis 16.00 Uhr stehen Zeitfenster für den Einlass in den Park zur Verfügung. Jeder Besucher wählt zunächst den Tag und im Anschluss das einstündige Zeitfenster für den Eintritt in den Park aus. Die Dauer des Aufenthalts ist nicht eingeschränkt. Mit dem vorab gebuchten Online-Ticket fahren Besucher abends innerhalb von Hamm (Tarifzone 0) kostenlos auf allen Buslinien (VB Stadtwerke, VG Breitenbach) zum Maxipark und wieder zurück. Kein Ticketverkauf in den Bussen. Sollte sich das Infektionsgeschehen in Hamm verändern, kann die Veranstaltung gemäß §8 (1a) der Corona-Schutzverordnung, kurzfristig abgesagt werden. Aktuelle Informationen gibt es direkt im Maximilianpark, Telefon 02381/98210-0, unter www.maximilianpark.de oder über Facebook.