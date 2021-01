Haushalte mit geringem Einkommen werden beraten

Kreis Höxter. Die aktuellen Corona-Zahlen erfordern weitere Kontaktbeschränkungen. Dennoch brauchen viele auch weiterhin Hilfe beim Energiesparen – vor allem Haushalte mit geringen Einkommen, deren Stromkosten einen überdurchschnittlichen Anteil ihrer knappen Budgets einnehmen. „Deshalb macht das Projekt Strom-Spar-Check im Kreis Höxter weiter und berät vermehrt am Telefon oder per E-Mail“, erläutert Michael Werner vom Kreis Höxter. Der Leiter des Fachbereichs Umwelt, Bauen und Geoinformationen weist darauf hin, dass normalerweise im Januar und Februar der Terminkalender der Stromberater für die Hausbesuche voll wäre: „Trotz Corona wollen wir die einkommensschwachen Haushalte jetzt zur Zeit der Jahresabrechnungen nicht allein lassen.“ Soweit es geht, finden die Beratungen telefonisch statt. „Hausbesuche sind auf Wunsch und unter strengen Hygieneauflagen möglich, sollten aber aktuell die Ausnahme sein, vergleichbar mit einem notwendigen Handwerkerbesuch“, so Werner.