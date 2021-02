Hall of Fame: Alumni-Erfolgsgeschichten der FakultÃ¤t fÃ¼r Wirtschaftswissenschaften an der UniversitÃ¤t Paderborn

Paderborn. Die Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Universität Paderborn hat mit der nun fertiggestellten Hall of Fame die Reihe ihrer bedeutenden Alumni eröffnet. Hiermit ehrt die Fakultät das herausragende Wirken ihrer ehemaligen Mitglieder in der Wirtschaft und im öffentlichen Leben.

In die Eröffnungsreihe der Hall of Fame wurden die folgenden 16 Persönlichkeiten aufgenommen, deren Porträts nun das Foyer auf Ebene 0 im Q-Gebäude schmücken: Prof. Dr. Andreas Barckow, Dr. Reinhard Büscher, Prof. Dr. Friedrich Buttler, Stephan Gemkow, Georg Giersberg, Frank Göring, Eckard Heidloff, Dr. Franz Josef Konert, Dr. Andreas Leimbach, Prof. Dr. Reinhard Loske, Dr. Frederik G. Pferdt, Prof. Dr. Frank Richter, Anke Schäferkordt, Frank Stührenberg, Prof. Dr. Ulrich Walwei und Hans-Joachim Watzke. Die Hall of Fame wird auch auf der Homepage der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften digital präsentiert: go.upb.de/wiwi-halloffame.

Prof. Dr. Guido Schryen, Dekan der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften: „Die herausragenden Erfolge und Karrieren unserer Alumni, die an unserer Fakultät gewirkt oder studiert haben, wollen wir mit der Porträtreihe in der Hall of Fame würdigen und auch gerne mit unseren Besucherinnen und Besuchern teilen. Das Projekt wurde bereits durch meine Vorgängerin im Amt, Kollegin Caren Sureth-Sloane, initiiert, wofür ich sehr dankbar bin. Denn wir sind sehr stolz auf das Spektrum dieser großartigen Leistungen, gerade auch in Anbetracht unserer noch jungen Institution, die in diesem Jahr auf 49 Jahre Hochschulleben zurückblicken kann. Auch in den kommenden Jahren werden verdiente Alumni in diese Ehrengalerie Eingang finden.“

Die Initiatorin der Hall of Fame, Prof. Dr. Caren Sureth-Sloane, freut sich über deren Fertigstellung auch für die Universität Paderborn: „Welche herausragenden Persönlichkeiten und beruflichen Erfolge aus den Paderborner Wirtschaftswissenschaften hervorgegangen sind, können Studierende, Lehrende, Forschende und unsere Gäste nun eindrucksvoll sehen. Das ehrt uns, ist konkret, inspiriert und motiviert.“