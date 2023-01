Gütersloh | Was tut mir gut? Vortragsreihe Gesund in GT in 2023

Das Klinikum Gütersloh greift in seiner Veranstaltungsreihe „Gesund in GT“ in Kooperation mit der AOK Gesundheitsthemen auf, die uns alle betreffen.

Gütersloh. Für alle, bei denen die guten Vorsätze über den Januar hinaus halten sollen, ist das Jahresprogramm von Klinikum Gütersloh und AOK genau das Richtige.

Warum werden Herzinfarkte bei Frauen oft zu spät erkannt? Wann ist ein künstliches Hüftgelenk sinnvoll? Wie kann man Endometriose optimal behandeln? Das Klinikum Gütersloh greift in seiner Veranstaltungsreihe „Gesund in GT“ in Kooperation mit der AOK Gesundheitsthemen auf, die Menschen in allen Altersgruppen betreffen.

Referenten sind Ärztinnen und Ärzten des Klinikums und speziell geschulte Pflegekräfte, zum Beispiel aus dem Bereich der Schmerztherapie. Im Anschluss an die Vorträge können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre persönlichen Fragen stellen.

Das Klinikum Gütersloh veranstaltet die medizinische Vortragsreihe „Gesund in GT“ seit 2011 erfolgreich in Kooperation mit der AOK NordWest: „In der Vortragsreihe haben die Menschen in Gütersloh und Umgebung, die Gelegenheit in einen direkten Dialog mit medizinischen Fachleuten zu treten und ihre individuellen Fragen zu stellen“, so AOK-Teamleiter Prävention Christian Bombeck.

Die Veranstaltungen finden einmal im Monat, immer an einem Montag um 19 Uhr, im Saal des Klinikum Gütersloh statt.

Maud Beste, Geschäftsführerin des Klinikum Gütersloh: „Mit unserer Vortragsreihe möchten wir die Menschen im Kreis Gütersloh in Sachen Gesundheit mitnehmen. Die Vorträge sind eine gute Gelegenheit, um sich aus erster Hand bei medizinischen Experten zu informieren.“

Termine 2023:

Montag, 23 Januar,19 Uhr Sportmedizinische Empfehlungen für das neue Jahr

Montag, 27. Februar, 19 Uhr Darmkrebs: So kann der OP-Roboter bei komplizierten Operationen unterstützen

Montag, 20. März, 19 Uhr Wenn jede Handbewegung schmerzt: Neue Behandlungsmöglichkeiten bei Arthrose

Montag, 17. April, 19 Uhr Bleiben Sie standfest: So wichtig sind gesunde Füße

Montag, 22. Mai, 19 Uhr Schmerz lass nach: So kann Schmerztherapie lindern

Montag, 19. Juni, 19 Uhr Herzinfarkte bei Frauen: So kann man sie erkennen und behandeln

Montag, 18 September, 19 Uhr Wenn die Hüfte schmerzt: Ursachen und Behandlung

Montag, 16. Oktober, 19 Uhr Aortenaneurysma: Tickende Bombe im Bauch

Montag, 6. November, 19 Uhr Endometriose: Wenn die Periode zur Qual wird

Montag, 4. Dezember, 19 Uhr Tabuthema Inkontinenz