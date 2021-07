GTM sorgt für Sommer-Feeling in der Innenstadt

Gütersloh. Die bunten Stoffbahnen der ISG Mittlere Berliner Straße sind schon seit Anfang Juni ein echter Hingucker. Seit zwei Wochen hängen auch wieder die Blumenampeln der Werbegemeinschaft in den Straßenzügen an den Laternen. Nun rüstet die Gütersloh Marketing GmbH (gtm) ab dem 5. Juli weiter auf.

Auf dem Berliner Platz lädt eine kleine Sand-Oase mit Liegestühlen und Pflanzen zum Sonne tanken ein. Paletten-Sitzmöbel sorgen für Gemütlichkeit nach einer Shoppingtour. Sie stehen vor dem Modehaus Finke, der City Wache und auf dem Kolbeplatz. Außerdem machen farbenfrohe Lampions in der Königstraße und in der Münsterstraße die Innenstadt noch bunter.

Auch die Geschäfte werden wieder mit einbezogen. In verschiedenen Farben wird der Refrain aus dem Song „Jetzt ist Sommer“ von den Wise Guys mit Handlettering an die Schaufenster geschrieben.