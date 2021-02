Gleich 3 Bürgermeister gratulieren dem 32. BNI-Unternehmerteam der Region

Versmold. Mit der Neugründung des Unternehmerteams BNI DELIUS (Versmold) ist am Dienstag das bereits 32. Unternehmerteam des Netzwerks Business Networking International (BNI) in der Region BNI NORDWEST entstanden. Die Mitglieder der Unternehmergruppe aus Versmold und der Region treffen sich einmal wöchentlich zum Netzwerken zur Frühstückszeit – aktuell effizient und sicher per Onlinemeeting und hoffentlich bald wieder in der Parklounge.

Das definierte Ziel lautet: Mehr Umsatz durch neue Kontakte und provisionsfreie Geschäftsempfehlungen. Der Ablauf der Meetings ist dabei klar strukturiert. Jeder Teilnehmer hat die Gelegenheit, sich zu präsentieren und um seine Wunschkunden zu definieren. Vom Architekt über Heizungsfachmann, von der Grafikdesignerin bis hin zum Steuerberater, kein Fachgebiet wird in einem Unternehmerteam doppelt vergeben. „Schon in der Vorgründungszeit wurde effektiv genetzwerkt, sodass am Gründungstag die Ergebnisse der ersten Zusammenkünfte feststanden. Über 200 Geschäftsempfehlungen wurden ausgetauscht und führten bisher zu über 280.000Euro zusätzlichen Umsatz“, sagt Erik Würriehausen, Versmolder Finanzierungsfachmann und erster Mitgliederkoordinator des Teams. „Die Empfehlungen und die daraus generierten Umsätze werden statistisch festgehalten, dadurch kann wöchentlich exakt dokumentiert werden, welche Umsätze in der Gruppe erwirtschaftet werden.

Unternehmerteamdirektor Andreas Knöbel aus Bad Laer, der das Fachgebiet Immobilienmakler vertritt, freute sich zudem besonders, die Ehrengäste begrüßen zu dürfen. Der Versmolder Bürgermeister Michael Meier-Hermann, Bürgermeister Marc Schewski aus Hilter sowie Bürgermeisterin Frau Dr. Magdalene Heuvelmann aus Bad Laer beglückwünschten die 22 Unternehmer und betonten gleichermaßen, wie wichtig ihnen lokale wie regionale Vernetzung ist. In Ihren Grußworten unterstrichen sie, dass gerade in Krisezeiten wie diese ein starkes Netzwerk die Wirtschaft in den Landkreisen stärkt und das Fördern von Miteinander einen noch höheren Stellenwert bekäme. „Gleich 3 Bürgermeister aus der Region als Gratulanten bei einer Gründungsfeier – das sei eine Premiere“ -so Exekutivdirektorin Britta Deuwerth, die in der Region mittlerweile 16 Unternehmerteams bei Aufbau unterstützt hat, selbst vor 10 Jahren als Unternehmerin die vielen Vorteile gut funktionierender Businessnetzwerke erfahren durfte und seither in der Region für gute Vernetzung sorgt. „Immer wieder ist festzustellen, dass fehlender Lokalpatriotismus zu Ellenbogenmentalität führt. Das es miteinander leichter und effizienter ist, gute Geschäftsbeziehungen aufzubauen und hervorragende Ergebnisse zu erzielen, erleben die Mitglieder vielerorts, wenn Sie sich auf effiziente Netzwerkarbeit einlassen. Das Motto „Wer gibt, gewinnt!“ ist dabei die Maßgabe für gutes Gelingen und gemeinsamen Erfolg.“ so Deuwerth weiter.

Als 4. Ehrengast und Gratulant reihte sich Thomas Serries von der WIGOS – Wirtschaftsförderungsgesellschaft Osnabrücker Land ein, der in Vertretung für Landrätin Anna Kebschul in seinem Grußwort hervorstellte, dass die städteübergreifen Zusammenarbeit von Unternehmen ein wertvoller Beitrag ist, Synergien zu bündeln, viele Umsätze in der Region zu erreichen und damit nicht zuletzt auch Arbeitsplätze zu schaffen und insbesondere in dieser Zeit zu erhalten.

Mit 50 Teilnehmern war das besondere Gründungsmeeting, dass via Online-Videokonferenz stattfand, für alle Unternehmer eine besonders Starthighlight am Dienstagmorgen und veranlaßte gleich mehrere der eingeladenen Gäste, Ihre Bewerbung im Team BNI DELIUS (Versmold) einzureichen. „Die Namensgebung des Versmolder Unternehmerteams“ – so Bürgermeister Michael Meyer-Hermann – „hätte ihn besonders gefreut, da im historischen Rückblick der Name für wirtschaftlichen Fortschritt in der Region steht und so weiter Ehrung erfährt.“

Auf der Website www.bni-versmold.de kann man sich über die Mitglieder des Unternehmerteams informieren und sich auch zu einem Besuch eines Netzwerkmeetings immer dienstags von 7.00-8.30Uhr anmelden.

Über BNI

Business Network International (BNI) ist das weltweit größte Unternehmernetzwerk und bietet eine professionelle Plattform für den Austausch von Geschäftsempfehlungen. In der Region NORDWEST gibt es 32 BNI-Unternehmerteams mit über 980 Mitgliedern. BNI® wurde 1985 von Unternehmensberater Dr. Ivan Misner in Arcadia (USA) gegründet und ist heute mit über 10.000 Unternehmerteams in 73 Ländern auf allen 5 Kontinenten präsent. Das erklärte Ziel: Mehr Umsatz durch neue Kontakte und Geschäftsempfehlungen. Zu den wesentlichen Merkmalen der bewährten Plattform zählen: Orientierung an messbaren Ergebnissen, Exklusivität der regional vertretenen Berufssparten, Provisionsfreiheit sowie die jährliche Qualifizierung über Aktivität und Leistung. BNI ist ein absolut neutrales und unabhängiges Unternehmernetzwerk. Mehr Infos auf www.bni-nordwest.de / www.bni.de