Großer Andrang bei den Feierlichkeiten zum 10-jährigen Jubiläum am BILSTER BERG

Rund 2.500 Besucher feierten am BILSTER BERG sein 10-jähriges Bestehen. Groß und Klein konnten zu Fuß oder mit allen unmotorisierten Fahrzeugen das 86 Hektar große Areal und die 4,2 km lange Rundstrecke entdecken und ein vielfältiges Programm genießen.

Bad Driburg. „Fast auf den Tag genau, am 1. Juni 2013, haben wir zum ersten Mal die Tore zum BILSTER BERG geöffnet. Uns war es wichtig, der Bevölkerung nun 10 Jahre später die Gelegenheit zu geben, mit uns zu feiern und zu zeigen, wo wir heute stehen“, sagt Hans-Jürgen von Glasenapp, Geschäftsführer am BILSTER BERG.

Neben der Möglichkeit die Rundstrecke zu Fuß, mit dem Fahrrad oder anderen unmotorisierten Fahrzeugen zu entdecken, konnten die Besucher und Besucherinnen eine Runde im Überschlagsimulator vom ADAC OWL drehen und untermalt von Live-Musik, das kulinarische Angebot der Gastronomie genießen. Außerdem konnte von einem New Holland T7-Traktor, über einen Audi R8, bis hin zu einem KTM X-Bow, verschiedenste Fahrzeuge entdeckt werden. Auch für die kleinen Gäste wurde einiges geboten: Zwei Hüpfburgen, diverses Outdoor-Spielzeug und der Jugend-KartSlalomparcour des AC Bad Driburg sorgte für Spiel und Spaß im Fahrerlager.

„Wir freuen uns sehr, dass wieder so viele den Weg zu uns gefunden und mit uns gefeiert haben. Die Stimmung war super und das Wetter hat zum Glück weitestgehend mitgespielt,“ sagt Jorina Stütze, Teil der Veranstaltungsteams am BILSTER BERG.

Weitere Veranstaltungen sind dieses Jahr geplant, um den „BERG“ live zu erleben: Aktiv vom Fahrersitz, beim Racetrack Training oder gemütlich bei einem Frühstück im Restaurant an der Strecke.

Über den Bilster Berg

Gebaut auf einem Munitionsdepot der NATO Rheinarmee in Bad Driburg, ca. 200 km östlich von Köln gelegen, wurde der BILSTER BERG am 1. Juni 2013 eröffnet. Nach einer Planungszeit von 7 Jahren war dies das erste Mal nach 80 Jahren, dass eine neue Rundstrecke in West-Deutschland den Betrieb aufnahm. Der Formel 1-Architekt Hermann Tilke und die deutsche Rallye-Legende Walter Röhrl waren maßgeblich in die Planung und den Bau involviert. Dennoch wurde der BILSTER BERG nicht vorrangig als Rennstrecke konzipiert. Automobilhersteller mieten den BILSTER BERG oft als Test- und Präsentationsstrecke. Durch das White Label Prinzip der Strecke wird sie auch gerne für Produktpräsentationen und von Filmcrews genutzt.

Zum BILSTER BERG gehören zudem ein Offroad-Parcours, ein Clubhaus, das Restaurant TURN ONE sowie eine Dynamikfläche. Das Projekt kostete 34 Millionen Euro und wurde ausnahmslos privat, von 180 Gesellschaftern, finanziert.

Alle Gesellschafter haben die Möglichkeit an ausgewählten Terminen selber auf der Strecke zu fahren.