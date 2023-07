Große Tanne für den Weihnachtsmarkt gesucht

Kostenlose Fällung und Abtransport

Gütersloh. Auch in diesem Jahr soll ein prachtvoll geschmückter Weihnachtsbaum als Blickfang auf dem Gütersloher Weihnachtsmarkt stehen. Daher sucht die Gütersloh Marketing (gtm) Gütersloher*innen, die eine geeignete Tanne spenden möchten. Der Baum sollte mindestens 15 Meter hoch, dicht gewachsen und gut zugänglich sein. Die Fällung im November, den Transport und die abschließende Entsorgung der Tanne wird von der gtm organisiert.

Die Mitarbeiterinnen des Veranstaltungsmanagements der gtm freuen sich über Angebote per E-Mail an davina.budde@guetersloh-marketing.de mit beigefügten Fotos der Tanne. Leider können Hinweise, die auf anderen Wegen eingereicht werden, nicht berücksichtigt werden. Der Gütersloher Weihnachtsmarkt ist eine Veranstaltung der Werbegemeinschaft Gütersloh, in deren Auftrag die gtm die Organisation des Weihnachtsmarkts übernimmt.