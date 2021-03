Große Resonanz: Viele Lipper registrieren sich als Impfpaten

Kreis Lippe. Der Aufruf, sich als Impfpate zu melden und sich ehrenamtlich zu engagieren, stößt auf viel positives Feedback. Der Kreis Lippe ist dankbar für so viel Einsatzbereitschaft und Zusammenhalt in der Pandemie. „Damit haben wir wirklich nicht gerechnet. Innerhalb von 24 Stunden haben sich über 30 Impfpaten in der Ehrenamtsbörse registriert. Aktuell sind sogar schon über 70 Lipperinnen und Lipper bereit, bei Terminvereinbarungen zu unterstützen oder Fahrten zum Impfzentrum zu übernehmen. Darauf bin ich wirklich stolz“, freut sich Landrat Dr. Axel Lehmann.