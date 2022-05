Gratis Comic Tag 2022: Lesung, Zeichen-Workshops, Cosplay und mehr

Bielefeld(bi). Der Gratis Comic Tag 2022 macht auch vor der Stadtbibliothek am Neumarkt nicht halt: Innerhalb der Eventreihe „Up To You“ locken unter anderem eine Comic-Lesung, Zeichen-Workshops und Cosplay.

Los geht es bereits einen Tag vor der Ausgabe der Gratis Hefte. Am Freitag, 13. Mai, sind Kai Meyer und Jurek Malottke um 15 Uhr auf der Literaturbühne zu Gast. Kai Meyer, Autor von über sechzig Romanen und einer der beliebtesten Phantastik-Autoren Deutschlands, schrieb bereits 2014 den Roman „Phantasmen“. Das Buch wurde nun von Jurek Malottke, Comiczeichner und Illustrator, als Graphic Novel adaptiert und erschien im März 2022 im Bielefelder Splitter Verlag. Auf der Literaturbühne der Stadtbibliothek wird Kai Meyer gemeinsam mit Jurek Malottke die Graphic Novel vorstellen, in der eine Invasion der Geister das Ende der Welt bringt. Um Anmeldung wird gebeten.

Am Samstag, 14. Mai, gibt es ab 10 Uhr einiges in der Bibliothek zu entdecken. Im Erdgeschoss der Stadtbibliothek am Neumarkt findet die Ausgabe der Gratis-Comics statt. Jede*r Besucher*in darf sich aus der großen Auswahl, die von Manga über Superhelden, frankobelgische Abenteuer, Disney bis zu Independent Comics alles umfasst, drei Hefte aussuchen. Wer verkleidet kommt, erhält nicht nur zwei Hefte zusätzlich, sondern befindet sich auch in guter Gesellschaft, denn es werden einige Cosplayer*innen zugegen sein. Um den Comic-Fans neben der Ausgabe der Hefte von 10 bis 16 Uhr einen erlebnisreichen Tag zu bieten, finden zur selben Zeit viele weitere Aktionen statt. An einem Infostand des Splitter-Verlags gibt es Erstaunliches über die Arbeit des Verlags zu erfahren, die AniMaBi bietet eine Crafting-Corner für Cosplays, per Smartphone können Besucher*innen an einem Comic-Quiz teilnehmen, der 3D-Drucker der Stadtbibliothek kann in Aktion erlebt werden und Kreative sind eingeladen, selbst Comics zu basteln.

Doch das ist noch nicht alles: Bei einem Fotoshooting vor einem Greenscreen von 12 bis 14 Uhr können Besucher*innen sich und ihre Kostüme und Cosplays in Szene setzen lassen. Wer sich einmal näher mit dem Zeichnen und Gestalten von Comics und Mangas auseinandersetzen möchte, kann sich noch für die letzten freien Plätze eines Zeichen-Workshops ab 14 Jahren um 13:30 Uhr mit Jen Satora anmelden. Zum Abschluss des Tages wird noch einmal Jurek Malottke auf der Literaturbühne zu Gast sein: Die Zuschauer*innen haben die Möglichkeit, sich live auf der Bühne ein Schnellporträt zeichnen zu lassen und können Jurek Malottke dabei von 16 bis 17 Uhr auf großer Leinwand zusehen.

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei. Anmelden können sich Interessierte für die Lesung und den Zeichen-Workshop online unter www.stadtbibliothek-bielefeld.de > Aktuelles > Veranstaltungskalender.

Mit dem Gratis Comic Tag möchten die Initiatoren jedes Jahr aufs Neue Menschen die Freude am Lesen von Comics, Mangas und Graphic Novels näherbringen. Wer nach all dem noch nicht genug von Comics, Mangas und Co. hat, kann auch zu jeder anderen Zeit die Stadtbibliothek besuchen. Dort gibt es natürlich auch diese Geschichten zum Ausleihen, Schmökern und Bestaunen.