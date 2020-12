Gräflicher Park Health & Balance Resort bleibt über Weihnachten und Silvester geschlossen

Bad Driburg. Die Öffnung von Hotels über Weihnachten für Verwandtschaftsbesuch ist ein Thema, das die Politik und die Hoteliers bundesweit in den vergangenen Wochen besonders beschäftigt hat. In Nordrhein – Westfalen gilt über die Feiertage kein Beherbergungsverbot in Hotels und Pensionen für Familienbesuche. Das Gräflicher Park Health & Balance Resort in Bad Driburg bleibt dennoch zunächst bis zum 10. Januar 2021 geschlossen. „Mit der Verlängerung des Teil -Lockdowns bis zum 10. Januar 2021 lohnt sich eine Öffnung unseres Hauses über Weihnachten und Silvester nicht.

Es ist nahezu unmöglich die Maschinerie, die hinter diesem Hotelbetrieb steckt für einem solchen kurzen Zeitraum zu reaktivieren“, so Volker Schwartz, Geschäftsführer des Gräflicher Park Health & Balance Resort. Seit dem 2. Novembe r steht der Hotel- und Gastronomiebetrieb des Gräflichen Parks Heath & Balance Resort erneut still . „Die Personaleinsatzplanung wäre aufwändig, das Haus müsste entsprechend dekoriert und Ware bestellt werden – und das, um dann nach ein paar Tagen wieder schließen zu müssen. Sobald wir wieder in einen geregelten Betrieb starten können, freuen wir uns, unsere Gäste wieder willkommen zu heißen“, ergänzt Schwartz. Glühweinhütte mit „To – Go“

Doch Gäste müssen nicht gänzlich auf den Gräflichen Park verzichten, denn der englische Landschaftspark ist weiter für Besucher zugänglich. Dazu bietet das Hotelteam eine Glühweinhütte im Platanenhof, die ab Donnerstag, den 10. Dezember 2020 jeweils donnerstags bis sonntags von 16- 20 Uhr geöffnet ist. Die verschiedenen heißen Getränke und Snacks können unter den geltenden Corona -Regelungen „ To – Go “erworben werden und dann im schönen, 64 Hektar großen Gräflichen Park eingenommen werden. Therapiezentrum geöffnet Außerdem können medizinisch notwendige Angebote aus dem Therapiezentrum weiterhin in Anspruch genommen werden, ausgenommen medizinisch verordnete Anwendungen im Bewegungsbad. Das Gäste Service Center für Rehabilitationsangebote ist von Montag bis Freitag von 9 bis 14 Uhr besetzt (Tel. 05253/9523700). Weitere Informationen zu Reservierung, Stornierung und Umbuchung unter 05253/ 95 23200. Gästen, die bereits für die Feiertag einen Aufenthalt im Gräflicher Park Health & Balance Resort gebucht haben, bietet das Hotel verschiedene Umbuchungsangebote. So können die Gäste kostenfrei stornieren oder ihren Aufenthalt auf einen späteren Zeitpunktumbuchen.

Über Gräflicher Park Health & Balance Resort: Das Vier – Sterne – Superior -Hotel Gräflicher Park Health & Balance Resort liegt in Bad Driburg eingebettet in einen 64 Hektar großen, einzigartigen englischen Landschaftspark am Fuße des Teutoburger Waldes. Seit über 235 Jahren zieht es Menschen in den von den Heilkräften der Natur.