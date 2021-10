„GigA“-Initiative gegen Alkoholmissbrauch lädt Jugendliche zu Poetry-Slam-Workshops ein

Kreis Höxter. Literatur und junge Leute. Passt das zusammen? „Und wie!“ sind sich die Mitglieder der „GigA“-Steuerungsgruppe im Kreis Höxter einig, die sich gegen Alkoholmissbrauch bei Jugendlichen einsetzen. Deshalb veranstalten sie in den Herbstferien kostenlose Workshops zum Poetry Slam in Höxter, Brakel, Warburg und Nieheim. Für die besten Darbietungen winken im Anschluss sogar Preise im Wert von 400 Euro. Anmeldungen sind bis jeweils eine Woche vor dem Workshop möglich.

„GigA“ steht für „Gemeinsam initiativ gegen Alkoholmissbrauch bei Jugendlichen“. In der Steuerungsgruppe sind der Caritasverband für den Kreis Höxter, Jugend- und Ordnungsamt des Kreises Höxter, Kreispolizeibehörde Höxter, Kreissportbund Höxter und die AOK Nord-West vertreten. „Auch in den Texten, die die Jugendlichen in und nach den Workshops erarbeiten, sollte es um Alkoholkonsum gehen. Wir möchten damit erreichen, dass sich die jungen Menschen kritisch mit dem Thema auseinandersetzen“, sagt Laura de Mey vom Caritasverband für den Kreis Höxter.