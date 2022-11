Gewinnspiel – In der Brasserie und im ALEX geht’s auf Reisen

In kulinarischen Urlaubserinnerungen schwelgen

Bielefeld. Den Koffer packen und einfach mal raus aus dem Alltag. Das war für viele Menschen in Deutschland das Motto in der langsam zu Ende gehenden Ferienzeit. Am liebsten würde man das Urlaubsfeeling ja so lange wie möglich konservieren, oder? Warum also nicht auch zu Hause einfach hin und wieder eintauchen in die vielfältigen Geschmackserlebnisse landestypischer Gerichte? Denn sobald der vertraute Geschmack auf die Zunge trifft, riecht man förmlich die Meeresluft, spürt den Sand zwischen den Zehen, hört den Singsang fremder Sprachen, entdeckt exotische Kulturen. Essen ist ein Genuss, der alle Sinne anspricht.

Zum genussvollen Schwelgen in Urlaubserinnerungen laden die Küchenchefs der Brasserie- und ALEX-Erlebnisgastronomien ein. Während in den Brasserien das Motto lautet, jeden Tag ein kleines bisschen Frankreich genießen und das dementsprechende kulinarische Angebot rund um Croque Monsieur, Hähnchen Ratatouille, Crêpe Amarena & Co kreiiert wurde, zeigt die ALEX-Speisekarte eine Fülle an Gerichten, die von Europa nach Afrika, Asien oder Südamerika auf eine kleine kulinarische Weltreise ohne Kofferpacken entführen möchte. Wie wär’s beispielsweise mit japanisch angehauchtem Lachs Teriyaki, knackigem Gemüse aus dem Wok, indischem Chicken Tikka Massala oder rotem Hühnchencurry, das an die Garküchen Bangkoks erinnert? Die vegetarische Falafel-Bowl mit ihren rund 15 verschiedenen Zutaten ist eine Reminiszenz an den Orient, Spicy Nachos mit Guacamole erinnern an quirlige Märkte in Südamerika und wer ein Fan von Italien- oder Spanien-Ferien ist, hat die Qual der Wahl: Von Vitello Tonnato über Rosmarin-Kartöffelchen und eine Vielzahl an Pasta-Spezialitäten oder mediterranen Burger-Varianten ist für jeden Geschmack etwas dabei.

So lässt sich immer wieder für ein paar kostbare Momente Urlaub vom Alltag machen und in schönen Erinnerungen an die letzten Ferien versinken.

Wir verlosen 3 x 2 Gutscheine, die deutschlandweit in allen Brasserie-Betrieben, z.B. in der Bielefelder Obernstraße 18-20, und in allen ALEX-Betrieben deutschlandweit eingelöst werden können. Das Bielefelder ALEX schließt zum 30. Oktober 2022.

Weitere Informationen und eine Standortübersicht unter www.dein-alex.de und www.deine-brasserie.de.

Wenn Sie an unserem Gewinnspiel teilnehmen möchten, senden Sie das Stichwort „ALEX“ bis zum 15.11.2022 an: gewinnspiel@owljournal.de und vergessen Sie nicht: Vor– und Zuname, Telefonnummer, Anschrift!

Teilnahmebedingungen:

Einsendeschluss ist der 15.11.2022 um 18:00 Uhr. Mehrfachmails von Teilnehmern sind nicht gestattet und können zum Ausschluss des Teilnehmers führen. Eine Teilnahme über Dritte, wie z.B. Gewinnspielagenturen ist nicht gestattet. Die Ziehung des/der Gewinners/Gewinner erfolgt unter allen zum Teilnahmeschluss bestehenden Gewinnspielteilnehmern. Der Rechtsweg sowie eine Barauszahlung des Gewinnes ist ausgeschlossen.

Datenschutz

Bei der Nutzung unserer Dienste werden Sie eventuell um die Angabe persönlicher Informationen gebeten. Die Beantwortung dieser Fragen ist freiwillig. Ihre persönlichen Daten werden entsprechend den deutschen Datenschutzbestimmungen gespeichert und verarbeitet. Durch die Teilnahme erklärt sich der Teilnehmer ausdrücklich damit einverstanden, dass das OWL Journal die dazu erforderlichen Daten für die Dauer des Gewinnspiels und zum Zwecke der Gewinnabwicklung speichert. Es steht dem Teilnehmer jederzeit frei, per Widerruf unter info(at)owl-journal.de die Einwilligung in die Speicherung aufzuheben und somit von der Teilnahme zurückzutreten.