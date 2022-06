Gesundheitswanderung im Siekertal

Neues Präventionsangebot in Kooperation mit der Staatsbad GmbH

Bad Oeynhausen. Wer seiner Gesundheit im Sommer und Herbst etwas Gutes tun möchte, sollte seine Sportschuhe schnüren. Dominique Hanke, Fachärztin für Allgemeinmedizin und Naturheilverfahren, bietet von Juli bis Oktober mit Gesundheitswanderungen ein neues Präventionsangebot in Kooperation mit der Staatsbad GmbH an. Dominique Hanke absolvierte im Mai 2022 erfolgreich die Ausbildung zur zertifizierten Gesundheitswanderführerin beim Deutschen Wanderverband (DWV).

„Ich biete Ihnen ein Fitnessprogramm in der Natur, das Bewegung, Ausdauer- und Koordinations-Training mit Dehn- und Entspannungsübungen kombiniert. Es hilft Energieressourcen aufzubauen, das Wohlbefinden zu fördern und sorgt gleichsam für Spaß und Freude zusammen mit Gleichgesinnten“, erklärt die Medizinerin das neue Angebot.

Das Gesundheitswandern ist ein Präventionsangebot, das mit leicht umsetzbaren Übungen in natürlicher Umgebung, die physische und psychische Leistungsfähigkeit der Teilnehmer stärkt. Gemeinsam mit der Universität Osnabrück, Fachbereich Physiotherapie, hat der Wanderverband das Gesundheitssportprogramm entwickelt und die medizinische Wirksamkeit mit Studien belegt.

Das ganze Leben ist Bewegung und jeder Schritt hält fit – unter diesem Motto leitet die Gesundheitswanderführerin in einem achtwöchigen Kursprogramm die Teilnehmer jeden Mittwochabend zu unterschiedlichen, gesundheitlichen Schwerpunktthemen durch das Siekertal. „Fitness in der Natur soll auch Genuss bereiten und Spaß bringen, ich möchte, dass meine Gruppe danach mit einem guten Körpergefühl den Abend beschließen kann und vom Stress des Alltags entschleunigt.“

Zwei Mal wird Dominique Hanke das Kursprogramm 2022 in Kooperation mit der Staatsbad GmbH anbieten. Beate Krämer, Geschäftsführerin der Staatsbad GmbH, sieht in dem Präventionsangebot einen wichtigen Baustein zur weiteren Schärfung eines eigenen Gesundheitsprofils der Kurstadt. „Es ist sehr motivierend, wie viele wertvolle Kontakte zu Medizinern und Therapeuten durch das Netzwerk Gesundheit entstanden sind. Ein Ergebnis daraus ist dieses qualitativ hochwertige Präventionsangebot von Frau Hanke, das sich durch die Dauer ganz besonders auch an die Bad Oeynhausener oder Gäste der Umgebung richtet.“

„Wer das Gesundheitswandern erst kennenlernen möchte, bevor er gleich das ganze Paket bucht, hat an vier Terminen die Möglichkeit an einem Schnupperkurs teilzunehmen. Eine gute Gelegenheit, Dominique Hanke und ihr Konzept kennenzulernen“, erklärt Christian Barnbeck, Referent für Gesundheit bei der Staatsbad GmbH. „Wir freuen uns sehr, dass Dominique Hanke als Gesundheitswanderführerin dieses Präventionsangebot in Bad Oeynhausen platziert. Ihr Konzept fügt sich perfekt in die Marke des Kurortes ein. Natur, Bewegung und Lebensfreunde auf den alten Terrainkurwegen des Staatsbades – mit dieser Kombination führt Dominique Hanke ihre Gruppe nicht nur zu mehr Gesundheit, sondern auch zurück zur ursprünglichen Funktion der Parkanlage.“

Anmeldungen für das Kursprogramm und die Schnupperkurse können ab sofort in der Tourist-Information im Kurpark erfolgen. „Das Gesundheitswandern richtet sich dabei vor allem an eine Zielgruppe ab 50 Jahren. Die Teilnehmer sollten eine allgemeine Fitness und eine positive sportliche Einstellung mitbringen. Jede Wanderung dauert circa 1,5 Stunden und führt über leichte bis mittelschwere Wegeführung. Das Siekertal bietet beste Voraussetzungen, um den Schweregrad im achtwöchigen Kursprogramm langsam und stetig zu steigern“, betont die Medizinerin, die sich sehr auf ihre Gäste freut.

INFO: Kurstermine: 13.07.-31.08.2022, 07.09.2022-19.10.2022, [Acht Einheiten, immer mittwochs um 18 Uhr/ Treffpunkt: Im Siekertal 1a (Eingang Minigolfplatz), Preis für den gesamten Kurs: 150 € p. P.

Schnupperkurse: 04.07., 18.07., 01.08., 15.08.2022 [Start: 18 Uhr, im Siekertal 1a (Eingang Minigolfplatz), 12 € p.P.

Buchbar ist das Angebot über die Tourist Information, tourist-information@badoeynhausen.de, Tel. 05731 1300

Öffnungszeiten der Tourist Information im Kurpark: Montag bis Freitag 9 bis 17 Uhr, Samstag 10 bis 15 Uhr.