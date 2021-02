Gesund in GT: Tröpfelnder Wasserhahn – Blasenentleerungsstörungen beim Mann

Gütersloh. Wenn Männer Probleme mit der Blasenentleerung haben, ist häufig eine gutartige Vergrößerung der Prostata dafür verantwortlich. Vielen Patienten ist ganz einfach mit Medikamenten geholfen. Anderen raten die Ärzte zu einer Operation. In der Vortragsreihe „Gesund in GT“ am Klinikum Gütersloh informiert Dr. Rüdiger Klän, Chefarzt der Klinik für

Urologie, am 22. Februar um 18.30 Uhr im Internet-Livestream über die Diagnostik und Therapie bei vergrößerter Prostata.

Die Vergrößerung der Prostata gehört zu den natürlichen Alterungsprozessen im Leben eines Mannes. Die Folgen sind Störungen der Blasenentleerung wie etwa Restharnbildung, vermehrter Harndrang, nächtliches Wasserlassen und möglicherweise Inkontinenz. Die medikamentöse Therapie kann vielen Männern helfen, aber häufig versagt sie im Laufe der Zeit. Der Vortrag gibt einen Überblick über die notwendige Diagnostik, die Grenzen der medikamentösen Therapie und

die modernen operativen Verfahren zur Therapie der gutartigen Prostatavergrößerung. Resektion, Laserchirurgie und offene Operation werden erörtert und auch im Hinblick auf die Ergebnisse besprochen.

Im Anschluss nimmt sich Dr. Klän ausreichend Zeit, um mögliche Fragen zu beantworten. Die Fragen werden per Chat gesammelt und dann von Dr. Klän am Ende des Vortrages beantwortet. Die Veranstaltung ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. IOS-Nutzer müssen die kostenfreie Avaya-App herunterladen.