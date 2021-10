Gespräch über „Jüdisches Leben heute“ im Marta Herford

Veranstaltungsinformation

Herford. Zum Abschluss der Ausstellung „Benjamin Katz – Entdeckungen“ am Sonntag, den 03.10., veranstaltet das Museum Marta Herford um 15 Uhr ein Gespräch mit Mirna Funk zum Thema „Jüdisches Leben heute“. Im Austausch mit dem Marta-Direktor Roland Nachtigäller wird die Autorin und Journalistin über den jüdischen Alltag in Deutschland sprechen, dessen (Un-)Sichtbarkeit wie auch über Identitätsfragen zwischen Glauben, kultureller Gemeinschaft, Volkszugehörigkeit, Feminismus und Diversität. Die Tickets kosten 3,50 € und sind im Online-Shop unter www-marta-herford.de oder an der Museumskasse erhältlich. Für das gesamte Museum gilt derzeit die 3-G-Regel (Nachweis von Immunisierung bzw. Negativtest). Das Tragen einer FFP2-Maske oder mindestens einer medizinischen Maske ist weiterhin erforderlich.

Mirna Funk ist als freie Autorin und Journalistin für deutsche und israelische Zeitungen und Magazine tätig. Für ihren Debütroman „Winternähe“ (2015) erhielt sie den Uwe-Johnson-Förderpreis, in diesem Jahr ist ihr neuer Roman „Zwischen Du und ich“ (2021) erschienen. Seit 2018 schreibt sie als Kolumnistin für die deutsche Vogue über jüdisches Leben heute. In ihrem Podcast zum „Festjahr 2021 – Jüdisches Leben in Deutschland“ spricht sie in regelmäßigen Beiträgen über dieses Thema.