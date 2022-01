Geschwindigkeitsmessungen ab dem 24. Januar

Bielefeld (bi). In der Woche vom 24. Januar bis zum 29. Januar 2022 plant das Ordnungsamt der Stadt Bielefeld mobile Geschwindigkeitsmessungen in folgenden Straßen:

Lämmkenstatt, Kafkastr., Eggeweg, Flachsstr., Lönkert, Bünder Str., Am Waldbad, Wilhelmsdorfer Str., Cheruskerstr., Babenhauser Str., Auf dem Langen Kampe, Düsseldorfer Str., Stieghorster Str., Meisenstr., Koblenzer Str., Plaßstr., Detmolder Str., Am Pfarracker, Heeper Str., Nelkenweg, Am Venn, Apfelstr., Am Meierteich, Beckhausstr., Blackenfeld, Am Brodhagen, Wertherstr., Hillegosser Str., Konsequenz, Ehlentruper Weg, Salzufler Str., Eckendorfer Str., Spindelstr., Lämershagener Str., Herforder Str., Lagesche Str.