Geschmückter Weihnachtsbaum für das Rathaus

Augustdorf. Am Montag, 7. Dezember, haben die Damen Selva Yoksulabakan, Lamiae Asilem und Maria Ravariu vom Quartiersbüro der Caritas einen geschmückten Weihnachtsbaum an Bürgermeister Katzer übergeben. Die Damen haben ca. 3 Wochen mit einem Kreis von drei Frauen gehäkelten Weihnachtsschmuck gefertigt. Dies ist nur eines von vielen Projekten dieser insgesamt 10 Frauen. Sie übergaben den von Herrn Krumbach vom REWE-Markt gespendeten Baum und möchten damit einen Dank an die Gemeinde aussprechen.

Es hat ihnen sehr viel Freude bereitet, diesen Schmuck zu fertigen und sie freuen sich, dass der Baum im Rathaus in der 1. Etage (oberhalb des Eingangsbereiches) seinen Platz findet. Von hier können alle Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde diesen Baum bewundern.

Bürgermeister Katzer bedankt sich sehr herzlich für diese nette Geste bei allen beteiligten Damen.