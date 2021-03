Gemeinsam mit Oma das Reisegepäck neu gedacht

Minden. Zwei Cousins aus Minden lösen mit Oma Erika die bekannten Probleme des Reisegepäcks. Denn ihr selbst entwickelter, innovativer Rucksack erspart lästiges Wühlen, Chaos im Gepäck und sogar das Auspacken am Zielort. Lokal und nachhaltig wird dieser Allrounder in der eigenen Manufaktur gefertigt und am 13.03.2021 über Crowdfunding auf dem Markt gebracht (startnext.com/Dfy).

Von den Problemen zur Lösung

Beschwerliches Reisegepäck kennen die beiden Cousins Helge (30) und Moritz (30) nur zu gut. Denn während ihrer vielen Dienstreisen, ihrem Leben in Fernbeziehungen und ihren zahlreichen Kurztrips haben sie sich allzu oft über die Unübersichtlichkeit und unflexible Handhabung der Koffer und Taschen geärgert. Noch bevor die Reise überhaupt beginnt, geht der Ärger schon los: Der Koffer steht immer auf dem Boden und muss in gebückter Position gepackt werden. Danach hat man keinen Überblick mehr über die Dinge, die man gerade erst eingepackt hat. Unergonomisch muss man dann den Koffer die Treppen hoch- oder herunterschleppen. Und wenn man unterwegs z.B. schnell mal seine Kulturtasche benötigt, kommt man um das nervige Wühlen nicht herum.

Am Zielort angekommen ist es aber noch nicht vorbei, weil man seinen Koffer wieder auspacken muss. Oder man lässt alles im Koffer, aber dann entsteht spätestens nach dem zweiten Tag das absolute Chaos. Zudem steht der Koffer während des gesamten Aufenthalts nur noch ungenutzt in der Ecke und verschwendet den wertvollen Platz im Zimmer. Das ist nur ein kleiner Auszug aus den Beschwerlichkeiten des Reiselebens, die Helge und Moritz immer gestört haben und deshalb jetzt mit dem LiWAVE lösen (liwave.de). Als Projektleiter (Helge) und Industriedesigner (Moritz) aus der Automobilbranche haben sich beide innerhalb von 1,5 Jahren in die Welt des Umsäumens, der Unterfadenspannung und der Schnittmustererstellung eingearbeitet. Dabei wurden sie von Oma Erika (81) und ihrer 65 Jahre langen Textilerfahrung als Musternäherin tatkräftig unterstützt.

Die Lösung – der LiWAVE

Nach 1,5 Jahren Entwicklung, Prototypenfertigung, viel Kaffee und Augenringen ist der LiWAVE nun bereit für die Crowdfunding-Plattform „StartNext“, die am 13.03.21 an den Start geht (startnext.com/Dfy). Der LiWAVE überzeugt dabei nicht nur durch sein zeitloses, schlichtes Design, sondern auch durch seine vielfältigen, innovativen Funktionen, die das Reisen entspannter und flexibler gestalten:

– bequemes Packen im Stehen

– Übersichtlichkeit über den Inhalt in jeder Situation

– ergonomisches Tragen

– gezielter Zugriff auf jedes spezielle Kleidungsstück oder einzelne Gepäckinhalte

– kein Auspacken am Zielort mehr notwendig

– Übersichtlichkeit und Ordnung zu jeder Zeit

– Platz sparen im Zimmer

– mit wenigen Handgriffen bereit für die nächsten Abenteuer

– ein LiWAVE statt mehrere Taschen und Koffer

… geben einen kleinen Einblick in die Vorteile, die der LiWAVE dir auf deinen Reisen bietet. Denn in Zukunft wird dieses Konzept auf weitere Lebensbereiche übertragen, um auch sie flexibler und einfacher zu machen.

Von der Lösung zur Unternehmensvision

Im StartMiUp (startup-muehlenkreis.de) fanden die beiden Gründer ihren Platz, um das Produkt weiterzuentwickeln, das Unternehmen aufzubauen und ihrem Ziel einer lokalen und fairen Produktion einen Schritt näher zu kommen. Denn der LiWAVE wird in der eigenen, dafür aufgebauten Manufaktur mit Materialien möglichst aus der Region gefertigt, um lange Lieferwege einzusparen und damit den CO2- Ausstoß zu reduzieren. Zudem möchten Helge und Moritz weitere Arbeitsplätze in der Region schaffen, um somit den Schneider- und Nähberuf wieder aufleben zu lassen.

Dabei werden die beiden voller Begeisterung für das Projekt von Ann-Kathrin unterstützt, die den Außenauftritt gestaltet und das Marketing organisiert. Weiter gewachsen ist das Team mit Youssef, der mit seiner 20-jährigen Erfahrung aus seiner eigenen Schneiderei und seinen Fähigkeiten an der Nähmaschine nun die LiWAVE-Familie bereichert. Und jetzt sind sie bereit, mit der StartNext-Kampagne dem LiWAVE die Welt zu zeigen und hoffen, dass sich ihre Vision verbreitet und viele begeistert dieses Projekt unterstützen. Erfahre mehr über die Gründer und ihr Projekt unter startnext.com/Dfy.