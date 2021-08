Gemeinsam für mehr Nachhaltigkeit

Schülergenossenschaft kooperiert mit lokalen Unternehmen

Bielefeld. Das Thema „Nachhaltiges Handeln“ steht für die Schülergenossenschaft Creative School Bielefeld eSG des Bielefelder Carl-Severing-Berufskollegs für Wirtschaft und Verwaltung ganz oben auf der Agenda. Um seine Schlagkraft zu erhöhen und nachhaltige Projekte erfolgreich auf den Weg zu bringen, ist man jetzt eine Kooperation mit mehreren Bielefelder Unternehmen eingegangen.

Zu den Partnern der neu formierten „Ostwestfalen Kooperation“, die am 24.08.2021 erstmals zusammengekommen ist, gehören die Handelsverbundgruppe EK/servicegroup, die Digitalagentur comspace, die Kreativagentur Mint.T Studio sowie die Volksbank Bielefeld-Gütersloh.

„Ziel der Kooperation ist es, den Schülern Kenntnisse und Fähigkeiten an die Hand zu geben, um einen Beitrag zur nachhaltigen und gemeinwohlorientierten Gestaltung von Wirtschaft und Gesellschaft leisten zu können“, erklärt Christian Balzarek, Lehrer am Carl-Severing Berufskolleg und Projektleiter der Kooperation. Daniel Kullmann, Unternehmenssprecher des Kooperationspartners EK/servicegroup, ergänzt: „Wir wollen künftig im Verbund von Wirtschaftsunternehmen und Schule konkrete Projekte für nachhaltiges Wirtschaften realisieren“.

Gegründet wurde die Schülergenossenschaft Creative School Bielefeld eSG im Jahr 2013 mit dem Ziel, Schülern die Möglichkeit zu geben, als Unternehmer in einer Schülerfirma zu agieren. Ein Konzept, das nachweislich aufgegangen ist. So berichten ehemalige Schüler des Carl-Severing-Berufskollegs, dass sie zum Teil auch heute noch von den Erfahrungen profitieren, die sie während ihrer Mitarbeit in der Schülergenossenschaft gesammelt haben. Der ehemalige Schüler und Mitglied der Creative School eSG am Carl-Severing Berufskolleg und heutige Auszubildende beim Kooperationspartner EK/servicegroup, Paul Spieker, fasst die Vorteile der Kooperation für sich so zusammen: „Schülergenossenschaft und Handelsgenossenschaft, da kommt etwas zusammen, von dem beide Seiten optimal profitieren werden.“