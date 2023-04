Gemeinsam für Bielefeld

Verkehrsverein würdigt das 25-jährige Jubiläum von Bielefeld Marketing GmbH während der Jahresversammlung im Lokschuppen Bielefeld.

Bielefeld. Vor 25 Jahren wurde die Bielefeld. Marketing GmbH gegründet. Seit 25 Jahren unterstützt der Verkehrsverein Bielefeld sowohl ideell als auch finanziell die Geschicke des Stadtmarketings. Während der gemeinsamen Jahresversammlung am Montag im Lokschuppen bekamen rund 250 Gäste Einblicke in die gemeinsame Arbeit für Bielefeld.

Allianz als Erfolgsmodell

Verkehrsvereinsvorsitzende Ursula Pasch blickte in ihrer Begrüßungsrede auf die Geburtsstunde der Bielefeld Marketing GmbH am 23. Januar 1998 zurück. Mit der Gründung übernahm Bielefeld Marketing die operativen Aufgaben des Verkehrsvereins. Neben dem Verkehrsverein sind Pro Einzelhandel OWL, Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA und die Bielefelder Beteiligungs- und Vermögensverwaltungsgesellschaft (BBVG) weitere Gesellschafter des Stadtmarketings. „Diese gemeinsame Allianz war damals ein zukunftsweisendes Modell, das von vielen Städten in ganz Deutschland kopiert wurde und aus heutiger Sicht eine Erfolgsstory wurde“, sagte Pasch.

Talkrunde zu den Meilensteinen

Wie Bielefeld Marketing seit 25 Jahren Lust auf Bielefeld macht, darum ging es während der Gesprächsrunde, die Bielefeld-Kennerin Bettina Wittemeier von Radio Bielefeld moderierte. Auf der Bühne waren Hans-Rudolf Holtkamp als Geschäftsführer der ersten Stunde (1998 bis Ende 2014), Martin Knabenreich als aktueller Geschäftsführer (seit 1. Januar 2015) und Gesa Fischer vom Wissenschaftsbüro der Bielefeld Marketing. Gemeinsam erinnerten sie sich an Meilensteine wie 750 Jahre Sparrenburg, ein Stein für die Burg und das 800-jährige Stadtjubiläum, das Bielefeld 2014 das ganze Jahr lang mit einem großen Jubiläumsprogramm und mit dem NRW-Tag als Highlight feierte. „Mehr als 500 Programmpunkte von Bielefelder Vereinen, Institutionen und Privatpersonen mitgestaltet – das war ein echtes Signal für Bielefeld“, sagte Holtkamp. Außerdem nannte er die Nachtansichten als seine persönliche Lieblingsveranstaltung, die er auf den Weg gebracht hat.

Menschen zu Botschaftern ihrer Heimat machen

Im Stadtmarketing ginge es vor allem immer darum, „den Menschen, die hier leben, die Stärken ihrer Stadt bewusst zu machen, die Stärken nach vorne zu stellen und die Bielefelderinnen und Bielefelder zu Botschaftern ihrer Heimat zu machen, sagte Martin Knabenreich. Deshalb freue er sich auch stets, wenn er im Ausland auf der Autobahn ein Auto mit dem BIE-Logo an der Heckscheibe sieht. „Ein echtes Bekenntnis zur Heimat“, sagte Knabenreich.

Bei dem Rückblick auf die erfolgreiche Firmengeschichte und dem preisgekrönten Stadtmarkenprozess (German Brand Award 2017, Europäischer Kulturmarken Award 2018 und Effie Germany 2020 für die Kampagne #BielefeldMillion) durfte auch der Blick in die Zukunft nicht fehlen. „Mit der Wissenswerkstadt bekommt Bielefeld zum Ende des Jahres einen innovativen Ort für den Austausch zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit“, machte Gesa Fischer auf der Bühne deutlich. Die Baustelle an der Wilhemstraße 3 wird am 29. April erstmals auch bei den Nachtansichten mit einer Außen-Inszenierung eingebunden.

Leineweber-Medaille geht an Anja Böllhoff

Nach der Talkrunde berichtete Ursula Pasch von den Aktivitäten des Verkehrsvereins im vergangenen Jahr – wie die Initiierung der ersten Bielefelder City-Conference, die finanzielle Unterstützung der Lutter-Freilegung mit 40.000 Euro oder die Premiere der neuen Veranstaltung „Bielefelder Stadtgespräch“. Pasch kündigte an, dass in diesem Jahr die 20. Leineweber-Medaille verliehen wird. Der Vorstand habe einhellig beschlossen, dass die Auszeichnung an Anja Böllhoff, Mitbegründerin der Bielefelder Bürgerstiftung und erste Vorsitzende, für ihr ehrenamtliches Engagement für Bielefeld im September verliehen wird.

Dank an Bielefeld-Partner

In seinem Geschäftsbericht gab Martin Knabenreich einen Rückblick auf ein erlebnisreiches Jahr 2022 – das erste „normale“ Veranstaltungsjahr nach der Pandemie, in dem auch das Tourismus- und Kongressgeschäft wieder an Fahrt aufnahm. Besonders dankte Knabenreich dem Bielefeld-Partner-Netzwerk. Mittlerweile unterstützen 70 Unternehmen die Arbeit des Stadtmarketings mit vielen Ideen, Anregungen, Engagement und Geld. Den gesamten Bericht gibt es digital zum Nachlesen unter www.bielefeld-marketing.de/gb