Gegen die Einsamkeit – Tablets für Senioren

„Die Stiftung hat den Kreis kontaktiert und angeboten, ein Projekt im Bereich der Altenhilfe im Heimatkreis der Stifterin zu fördern. Da haben sich unsere Fachkräfte im Sozialamt natürlich sofort gekümmert“, sagt Landrat Christoph Rüther. Kurze Zeit später stand ein Konzept und es ging eine Abfrage an alle vollstationären Alten- und Pflegeeinrichtungen im Kreisgebiet raus. Ergebnis: Von 39 Einrichtungen hatten 35 Interesse, an dem Projekt teilzunehmen. Nur vier Einrichtungen waren bereits mit Tablets für die Bewohner versorgt. „Die Technisierung und Digitalisierung hat in die Pflegeeinrichtungen längst Einzug gehalten, zum Beispiel bei der Pflegedokumentation. Aber in der sozialen Betreuung der Bewohnerinnen und Bewohner sind digitale Geräte noch selten im Einsatz“, berichten Birgit Heckers und Christiane Wolf, Leiterinnen des „Evangelischen Martinstiftes“ Bad Lippspringe und der Pflegestation „St. Antonius“ der Aatalklinik Bad Wünnenberg. Sie sehen für Tablets vielfältige Einsatzmöglichkeiten.

Die digitalen Helfer sorgen für Beschäftigung und Unterhaltung, indem sie den regelmäßigen Austausch mit Kindern, Enkelkindern und Freunden ermöglichen – in der jetzigen Corona-Krise, aber auch darüber hinaus. Einzeln oder in der Gruppe können sie auch für Spiele, Rätseln, Lesen oder Gedächtnisübungen eingesetzt werden. „Eine gemeinsame Nutzung sorgt für viel Freude und Austausch untereinander. Auch in der Biographie-Arbeit mit unseren an Demenz erkrankten Bewohnern können sie eingesetzt werden, um zum Beispiel digitale Fotoalben zu erstellen“, so die beiden Einrichtungsleitungen.

Wenn die Corona-Schutzverordnung es zulässt, wird der Kreis eine Schulung über den richtigen Einsatz der Tabletts für Betreuungskräfte von vollstationären Alten- und Pflegeeinrichtungen anbieten. Maximal fünf Tablets pro Einrichtung fördert die Stiftung. Laut Konzept des Kreissozialamtes sollten die Geräte über einen Bildschirm von mindestens 10 Zoll, Software für Videotelefonie sowie Seh- und Hörhilfen verfügen. „Natürlich kann Technik die persönliche Begegnung nicht ersetzen. Aber sie ist ein Hilfsmittel, um Kontakte und gemeinsame Aktivitäten zu ermöglichen“, freut sich Christoph Rüther. Der Landrat, Birgit Heckers und Christiane Wolf – als Sprecherinnen der Arbeitsgemeinschaft der freigemeinnützigen und privaten stationären Pflegeeinrichtungen im Kreis – bedanken sich bei der Stiftung für die Förderung des Projekts.

Die „Heinrich und Anny Nolte Stiftung“ wurde 2005 von der Delbrücker Unternehmerin gegründet. Sie fördert seitdem vielfältige Projekte in Kunst und Kultur sowie in der Jugend- und Altenhilfe.