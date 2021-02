Gartenschau hat erstmals mehr als 6.000 Jahreskarten verkauft

Bad Lippspringe. „Mit dem Sparkassen-Waldleuchten im Frühjahr, den neuen Sandwelten im Sommer und dem Kürbisfestival im Herbst bieten wir ein abwechslungsreiches Veranstaltungspaket für die ganze Familie. Die Rückmeldungen unserer Kunden dazu sind durchweg positiv. Sie können es kaum erwarten, die Gartenschau jedes Mal wieder neu zu entdecken“, freut sich Rehana Rühmann über die bemerkenswerte Resonanz. Hinzu kommen die beliebten Konzerte im Rahmen der Sparkassen-Unterhaltung am Feierabend sowie Yoga- und Qigong-Kurse in den Sommermonaten, die wie alle anderen Veranstaltungen auch für Jahreskarten-Inhaber kostenfrei sind.

„Darüber hinaus schätzen viele Jahreskarten-Kunden die individuelle Kinderspielwelt. Durch unseren deutschlandweit einzigartigen Grüffelo Pfad haben im vergangenen Jahr zahlreiche Familien die Gartenschau für sich entdeckt und besuchen uns jetzt regelmäßig“, ergänzt Ferdinand Hüpping. Ein unterstützender Faktor ist die Corona-Pandemie, die aktuell viele andere Freizeitmöglichkeiten einschränkt und das Ausflugsziel Gartenschau bei einigen Menschen noch stärker in den Fokus gerückt hat.

Wer aktuell noch keine Jahreskarte für 2021 hat, kann diese weiterhin online oder telefonisch unter 05252-26260 erwerben. Die Mitarbeiter sind täglich von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr erreichbar und versenden die Jahreskarten per Post, sodass diese je nach Bestellvolumen in wenigen Werktagen beim Käufer eintreffen. Vor Ort in der Tourist Information dürfen aufgrund der Vorgaben der geltenden Corona-Schutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen zurzeit keine Jahreskarten oder anderen Produkte verkauft werden. Auch eine Beratung kann dort aktuell nicht stattfinden.

Zudem ist die Gartenschau Bad Lippspringe bis auf Weiteres ausschließlich für Jahreskarten-Inhaber geöffnet. Der kontaktfreie Zugang zum Gelände erfolgt über das Gebäude der Tourist Information am Haupteingang. Inhaber einer gültigen Jahreskarte für 2021 können ihr Ticket dort einscannen und anschließend die Gartenschau besuchen. Darüber hinaus können Besucher ihre bereits gekauften Jahreskarten-Gutscheine in gültige Tickets umwandeln lassen.