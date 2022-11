Für alle Liebhaber der Heimeligkeit: Der Martinsmarkt

Bad Oeynhausen. Ein Markt in herbstlicher Natur und historischen Fachwerkhäusern: Das erwartet die Besucher auf dem Museumshof Bad Oeynhausen am Samstag, 5. und Sonntag, 6. November. Beim Martinsmarkt finden Liebhaber der Heimeligkeit und des traditionellen Kunsthandwerks alles, um Haus und Garten noch gemütlicher zu machen: Schnitzereien, herbstliche und weihnachtliche Keramik, traditionell hergestellte Wolldecken und Tischleinen, Blumenkränze, Holzfiguren aus dem Erzgebirge, Nistkästen, Adventskalender, Felle, Quilts, handgemachten Schmuck und vieles mehr. Dazu bieten die Stände Naturprodukte wie Honig, handgesiedete Seifen, eingemachte Marmeladen, Pralinen aus heimischer Produktion oder gesunde Pflanzenöle. Beim Martinsmarkt gibt es außerdem traditionelle Speisen und Getränke: Süßes wie selbstgebackenen Kuchen mit frisch gebrühtem Kaffee, oder Herzhaftes von westfälischer Stippgrütze über frischen Fisch bis zur kräftigen Bratwurst. Am Samstag geht der Markt von 13 Uhr bis 17 Uhr, am Sonntag von 11 Uhr bis 17 Uhr. Eingerahmt werden die Stände und Fachwerkhäuser von den alten, buntgefärbten Laubbäumen des Museumshofs.

