Führung durch Ausstellung „Jekkes in Israel“

Jüdischen Kulturtage

Bielefeld. Im Rahmen der „Jüdischen Kulturtage“ lädt die Volkshochschule für Donnerstag, 30. September, 16 Uhr, in den Kleinen Saal, Ravenberger Park 1 (Parterre), ein. Der Bielefelder Historiker und Spezialist für die Geschichte der deutschen Juden in Israel, Klaus Kreppel, führt durch die Foto-Ausstellung „Jekkes in Israel“. Die israelische Fotokünstlerin Oranit Ben Zimra hat die Lebensgeschichten von 22 jüdischen Menschen, die vor der Verfolgung aus Nazi-Deutschland flüchteten, in eindrucksvollen Portraits festgehalten.

Infos unter www.vhs-bielefeld.de oder Tel. 0521 – 51 6521.

