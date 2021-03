Frühstück auf Bielefelder Art

Bielefeld. Um mit einem gemütlichen Frühstück in die Feiertage zu starten, bietet Bielefeld Marketing in diesem Jahr erstmals den „Bielefelder Oster-Gruß“ an. In dem Paket enthalten sind nur Bielefeld-Produkte: ein BIE-Schneidebrett, eine BIE-Tasse und ein „Bielefelder Berg“.

Der „Bielefelder Berg“ ist ein Dinkel-Panettone der Bäckerei Lechtermann-Pollmeier. Der Sauerteig wird mit heimischem Dinkelmehl, Butter, Salz und Wasser in mehreren Stufen angesetzt und entwickelt so in mehr als 20 Stunden Reifezeit sein Aroma. Optimal schneiden lässt sich das Ostergebäck auf dem Heimat-Frühstücksbrettchen aus geöltem Buchenholz aus der Region, das mit dem BIE-Logo als Lasergravur verziert ist. Hergestellt wird das Holzbrett in den proWerk-Werkstätten der v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel. Zu einem Osterfrühstück darf der Pott Kaffee nicht fehlen, deshalb ist eine Tasse im Bielefeld-Design auch dabei – wählbar in rot, blau, grün, orange oder pink.

Der Oster-Gruß kostet 29,90 Euro und ist erhältlich in der Tourist-Information Bielefeld (Niederwall 23, Tel. 0521 516999, touristinfo@bielefeld-marketing.de). Wer das Angebot im Bielefeld-Online-Shop kaufen möchte, sollte bis Dienstag, 30. März 2021, bestellen, damit die Box vor den Feiertagen ankommt.