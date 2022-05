Freier Eintritt am Internationalen Museumstag

Möglichkeit zum kostenlosen Besuch im LWL-Freilichtmuseum Detmold

Detmold (lwl). Am Internationalen Museumstag (Sonntag, 15.5.) lädt der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) unter dem dem Motto „Museen mit Freude entdecken“ in sein LWL-Freilichtmuseum Detmold ein. An diesem Aktionstag ist der Eintritt ins Freilichtmuseum frei.

Um 11 und um 14 Uhr erzählen Lothar Schröer und Elke Dießner passend zur Saison Märchen vom „Bauen und Wachsen“ in der Scheune Siemensmeyer. Zu den gleichen Zeiten finden Führungen am Gräftenhof zum Thema „Gräftenhof 1806 – Morgen ist Taufe“ statt, bei denen Ein-blicke in das Leben um 1800 im Münsterländer Gräftenhof vermittelt werden. Unter dem Motto „Mach` mit! Steckenpferdchen basteln“ können Besucher:innen am Lauschaus außerdem von 11 bis 17 Uhr aus einzelnen Socken mit etwas Fantasie Steckenpferdchen zum Reiten und Spielen basteln.

Weitere eintrittsfreie Tage finden dieses Jahr jeweils am „Bergfest“ des Monats statt – am 15. Juni, 15. Juli und 15. September 2022.

LWL-Einrichtung:

LWL-Freilichtmuseum Detmold

Westfälisches Landesmuseum für Alltagskultur

32760 Detmold