Freie Plätze für Unterricht für Blechblasinstrumente und Querflöte

Kreismusikschule Paderborn bietet Onlineunterricht an

Kreis Paderborn. Es ist Mittwochnachmittag, 15:40 Uhr: Der 11-jährige Ole klappt seinen Notenständer auseinander. Wie selbstverständlich legt er neben das Notenblatt sein Tablet, denn in wenigen Minuten startet sein Tenorhorn-Onlineunterricht. Seit drei Jahren ist Ole Schüler der Kreismusikschule Paderborn und war es natürlich immer gewohnt, von seinem Musikschullehrer Steffen Zankl von Angesicht zu Angesicht unterrichtet zu werden. Doch da dies zurzeit nicht möglich ist, erhält er von seinem Lehrer über den Bildschirm Tipps und Hinweise, um sein Spiel zu verbessern.

„80 Prozent unserer Musikschülerinnen und -schüler nutzen das Angebot des Online-Unterrichts“, berichtet Eddi Kleinschnittger, pädagogischer Leiter der Kreismusikschule.

Auch für Neuanfänger, egal welchen Alters, besteht die Möglichkeit, ab sofort in diesen Unterricht einzusteigen – für Blechblasinstrumente und Querflöte sind aktuell noch Plätze frei. „Die jüngsten Online-Schüler sind im Grundschulalter und arrangieren sich wunderbar mit der technischen Umsetzung“, kann Kleinschnittger berichten. Zwar würden gerade Blechbläser normalerweise für das Spielen in der Gruppe ausgebildet, aber grundlegende Ansatz- und Atemübungen seien auch im Online-Unterricht problemlos vermittelbar. Vor dem erneuten Lockdown konnten die rund 1.200 Musikschülerinnen und -schüler bis zum 16. Dezember vergangenen Jahres in einem der 40 Unterrichtsstätten der Kreismusikschule Paderborn unterrichtet werden.