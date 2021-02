Freie Plätze für Online-Workshop „Theaterspielen mit Kindern“

Gütersloh. Das Theater Gütersloh bietet am Dienstag, den 23. Februar, in der Zeit von 13 bis 15 Uhr den Online-Workshop „KROKLOKWAFZI? SEMEMEMI! Theaterspielen mit Kindern“ für Erzieherinnen und Erzieher an. Für die Fortbildung gibt es noch freie Plätze. Aufgrund der Corona-Lage wird die Workshopleiterin Christine Ruis das Angebot digital über die Videokonferenzplattform „Zoom“ durchführen. Die Fortbildung findet in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Tagesbetreuung von Kindern der Stadt Gütersloh statt. Die Teilnahme ist kostenlos und auf 12 Teilnehmende begrenzt.

Der Workshop vermittelt Anregungen zur Theaterarbeit mit Kindern in der Tagesbetreuung. Christine Ruis hat langjährige Erfahrung als Schauspielerin und Theaterpädagogin mit allen Altersgruppen und verfügt über einen großen Kenntnisschatz an Spielen, Übungen und kleinen Theaterstücken. Der Inhalt der Fortbildung basiert auf der langjährigen Projekterfahrung der Referentin. Gerne können auch individuelle Themenwünsche berücksichtigt werden. Interessierte können sich per E-Mail an lkzngrgtrslhd bei Ilka Zänger, verantwortlich für die Theaterpädagogik am Theater Gütersloh, anmelden.