Fragen rund um den Impftermin

Gütersloh. Am heutigen Montag, 8. Februar, starten die Impfungen im Impfzentrum des Kreises Gütersloh. Zuerst können sich dort alle über 80-jährigen Seniorinnen und Senioren als priorisierte Personengruppe gegen das Coronavirus impfen lassen. Einzige Voraussetzung:

Die Impflinge brauchen einen Termin. Wer allerdings aufgrund des Schneesturms seinen Impftermin nicht wahrnehmen kann, hat die Möglichkeit diesen am morgigen Dienstag, 9. Februar, zur gleichen Zeit nachzuholen. Für Fragen rund um ihren Termin können sich Bürgerinnen und Bürger ab sofort bei der neuen Impf-Hotline des Impfzentrums Kreis Gütersloh melden. Die Hotline ist unter der Telefonnummer 05241 85 2960 von montags bis freitags in der Zeit von 8 bis 19 Uhr erreichbar. Doch Achtung: Neue Termine können hier nicht vereinbart werden. Dies geht ausschließlich über den bereits bekannten Anmeldeweg der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe: Online unter www.116117.de oder per Telefon unter 0800 116 117 02