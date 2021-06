Folgen der Corona-Pandemie führen zu Sorgen bei Eltern und Schulkindern

„In den letzten Monaten fühlten sich Eltern häufig als zweite Lehrkraft und versuchten, zum Teil mit Sorge um den eigenen Arbeitsplatz oder neben dem eigenen Homeoffice, bestmöglich ihre Kinder schulisch zu unterstützen“, weiß der stellvertretende Leiter der Schulberatungsstelle Andreas Neuhaus aus vielen Beratungsgesprächen der vergangenen Monate. Neben der eigenen Belastung – oder gar Überlastung – treibt viele Eltern die Sorge um, wie sich Distanzunterricht und Lockdown auf die schulische und soziale Entwicklung ihrer Kinder auswirkt.

Einige Schülerinnen und Schüler konnten durch das Distanzlernen ihre Leistungen verbessern. Kinder und Jugendliche, die sich sonst im sozialen Verbund der Klasse eher unwohl fühlten oder in der mündlichen Beteiligung gehemmt waren, konnten auf diese Weise besser aus sich herauskommen. Auch neue, kreative Formen des Unterrichts motivierten einige Schülerinnen und Schüler, sich stärker schulisch zu engagieren. „Aber einige Kinder und Jugendliche haben durch die soziale Isolation Ängste vor der Rückkehr in die Schule entwickelt. Zum Teil bis dahin, dass sie sich weigerten, zurück in die Schule zu gehen“, mahnt Neuhaus.

In den Beratungsgesprächen, die Neuhaus und sein zehn-köpfiges Fachteam der Psychologischen Beratungsstelleführen, beschreiben Eltern oft ihre Sorge, dass sich ihre Kinder durch den Rückgang sozialer Kontakte zuhause „einigeln“, weniger bewegen und auch weniger am Familienleben teilnehmen. Viele Kinder verbringen ihre Freizeit vor dem Computer, Smartphone oder Fernseher. Eltern beklagen diesen erhöhten Medienkonsum und haben Angst vor einer Mediensucht. Einige Eltern fragen sich auch, wie sich aufgehäufte Lernrückstände wieder aufholen lassen, wie sie ihre Kinder dabei unterstützen können und wie ein gelingender Übertritt in die nächste Klasse oder die weiterführende Schule gelingen kann.

Das Team der Schulberatungsstelle des Kreises unterstützt Schülerinnen, Schüler und ihre Eltern in der Beratung dabei, besser miteinander zu kommunizieren, Lösungen zu finden und vermittelt weitere Hilfen, um schulische oder psychologische Probleme, die durch die Corona-Pandemie aufgetreten sind, zu bewältigen. Trotz aller Schwierigkeiten in den vergangenen Monaten blickt Diplom-Psychologe Andreas Neuhaus optimistisch in die Zukunft: „Mit der Rückkehr zu einem normalen Schulbetrieb werden die meisten Schülerinnen und Schüler wieder aufblühen und ihre Kompetenzen im Lernen oder sozialen Verhalten zurückgewinnen. Die Pandemie war für alle auf mehreren Ebenen einschneidend, und die Gewöhnung an die neue alte Normalität ist ein Prozess, der mit guter Begleitung und einem wachen Auge der Erwachsenen auf die Kinder erfolgen sollte.“