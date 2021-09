Flaniermeile unter freiem Himmel

Freilichtgenuss im LWL-Freilichtmuseum Detmold

Detmold. Der Sommer neigt sich unübersehbar dem Ende entgegen, die Äpfel sind reif, die Zeichen in der Natur stehen auf Herbst. Das ist der perfekte Zeitpunkt für den Freilichtgenuss im LWL-Freilichtmuseum Detmold. Nachdem die Veranstaltung im vergangenen Jahr coronabedingt abgesagt werden musste, verwandelt sich das Museum des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) am ersten Septemberwochenende (4.+5.9.2021) jeweils von 9 bis 18 Uhr erneut in eine bunte Flaniermeile, auf der neben jeder Menge regionaler Köstlichkeiten, frischem Gemüse und Pflanzen auch Handwerksvorführungen und Mitmachprogramme auf die Museumsgäste warten.

„Wir freuen uns sehr, dass unsere wunderschöne Veranstaltung in diesem Jahr wieder möglich ist“, sagt Projektleiterin Gefion Apel, die das Referat Kulturvermittlung leitet. Über das Museumsgelände verteilt gibt es an verschiedenen Standorten die Gelegenheit, regionale Gerichte zu probieren, Honig oder Käse zu verkosten und vom Senf bis zum Gewürzöl diverse Produkte für zu Hause mitzunehmen. Darüber hinaus gibt es ökologische Produkte wie Bienenwachstücher, geschnitzte Handdruckstöcke oder Geschenkartikel aus Treibholz zu kaufen. Vor allem im Eingangsbereich bieten Baumschulen und Gärtnereien insektenfreundliche Stauden an. Und auch Pflanzen aus dem Museum und viele Informationen rund um das Thema Biodiversität sind dort zu finden.

„Neben biologischen, gesunden oder auch handwerklich hergestellten Produkten warten zahlreiche spannende Programme auf unsere Gäste“, verspricht Apel. Für wen die heimische Grünoase mehr ist als ein Ort zum Entspannen, ist bei den Gartengesprächen am Münsterländer Gräftenhof genau richtig (jeweils 9-18 Uhr). Dort finden zudem an beiden Tagen jeweils um 10.30 und um 14.30 Uhr Kurzführungen statt. Und an der Kappenwindmühle stehen Energiegespräche mit Windmühlenbastelei auf dem Programm (jeweils 9-18 Uhr).

Am Bienenzentrum am Lippischen Meierhof können Kinder und Erwachsene an beiden Tagen nicht nur insektenfreundliche Pflanzen in Töpfe setzen, sondern bei Kurzführungen jede Menge Nützliches über die Bestäuberinnen lernen. Eine Zeidlerin demonstriert, wie schon im Mittelalter Bienen in hohlen Baumstämmen oder Klotzbeuten gehalten wurden, bei deren Herstellung die Besucher:innen helfen können. Der Kreisimkerverein Lippe bringt nicht nur Honig zum Verkosten mit, sondern hält auch jede Menge Tipps bereit, wie der Garten zur Nahrungsquelle für Insekten werden kann. Außerdem gibt es bei den „Naturbegegnungen“ Anregungen rund ums Spielen und Entdecken draußen.

An der Bockwindmühle erleben die Besucher:innen an beiden Tagen von 10 bis 17 Uhr Oldtimertraktoren der „Alt-Traktoren- und Nutzfahrzeugfreunde Fürstenthum Lippe“ im Einsatz und können ihr Wissen rund um heimische Gehölze bei einem Quiz testen (9-18 Uhr). Am Sonntag mischt sich noch Hufgetrappel in die Geräuschkulisse, denn der Verein Islandpferde Kalletal zeigt seine Tiere und deren eigenen Schritt, „Tölt“ genannt, bei Vorführungen um 10 Uhr, 13.30 Uhr und 16 Uhr. Außerdem zeigen Fachleute, wie Hufe beschlagen werden.

Das Slow Food Convivium Südlicher Teutoburger Wald bereitet im Paderborner Dorf des Museums Gerichte aus der Lippischen Palme zu, einer hochstämmigen Grünkohlsorte. Zudem können Kinder Steckenpferde und „Wundertüten der Natur“ basteln, Stiftedosen flechten oder Saatgutbälle herstellen. Außerdem ist von 10.30 bis 17 Uhr ein „Walking Act“ unterwegs und es gibt um 11 Uhr und um 15 Uhr Kurzführungen zur Museumsgeschichte. Für musikalische Unterhaltung sorgen die Posaunenbläser vom Posaunenchor CVJM Helpup am Sonntag um 11.30 und 14.30 Uhr.

Die Handwerker:innen des LWL-Freilichtmuseums beteiligen sich ebenfalls am Programm. Die Töpferei fertigt Pflanztöpfe und Kräuterschilder aus Ton, in der Schmiede können Besucher:innen bei der Herstellung von dekorativen Pflanzstäben zusehen. Selbstverständlich darf auch die Museumsbäckerei mit ihrem besonderen Angebot an Broten und Kuchen zum Freilichtgenuss nicht fehlen. Ein bisschen „Schönfärberei“ kann man in der Textilwerkstatt mit der Farbe Indigo erleben. Und das Fotografieteam platziert sich von 11 bis 17 Uhr vor dem Hof Remberg im Sauerländer Dorf für Porträts unter freiem Himmel.

Aufgrund der Corona-Bestimmungen ist der Zugang durch die „3G-Regeln“ limitiert, das bedeutet, alle Besucher:innen, ab 16 Jahren müssen einen Nachweis erbringen, dass sie entweder geimpft, genesen oder getestet sind. Der offizielle Test darf nicht älter als 48 Stunden sein. Selbsttests werden nicht akzeptiert. Zudem wird eine medizinische Maske für die Pferdewagen, die Warte- und Innenbereiche benötigt, das Kartenkontingent ist begrenzt. Interessierte sollten Tickets daher möglichst online kaufen. Das schließt auch kostenlose Tickets für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sowie Inhaber:innen der LWL-Museumskarten und die „Freunde des LWL-Freilichtmuseums Detmold“ ein. Es stehen zwei Zeitfenster zur Verfügung (9-13.30 Uhr und 13.30 bis 18 Uhr). Der Ticketlink ist auf der Startseite des Museums zu finden. Nur wenn nicht alle Karten im Vorfeld verkauft wurden, ist es möglich, an der Kasse Karten zu erwerben (Erwachsene zahlen acht Euro pro Person). Gruppentickets sind nicht möglich.

Das Programm mit Öffnungszeiten, Preisen und allen Veranstaltungen findet sich auch im Internet unter: http://www.freilichtgenuss.lwl.org

Öffnungszeiten

Samstag, 4.9.2021, von 9 bis 18 Uhr

Sonntag, 5.9.2021, von 9 bis 18 Uhr

Eintrittspreise

Erwachsene: 8 Euro

Kinder/Jugendliche unter 18 Jahren: frei